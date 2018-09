Tweetal dat ezel ‘president Maduro’ noemde vast in Venezuela

In Venezuela zitten twee brandweermannen vast voor een veel gedeeld filmpje waarin een ezel wordt aangesproken met ‘president Maduro’. De militaire inlichtingendienst pakte de twee vorige week op in hun brandweerkazerne in de westelijke staat Mérida, waar het filmpje ook opgenomen werd. Ze riskeren twintig jaar celstraf voor haatzaaien.

In het filmpje lopen de mannen met een ezel aan een teugel door de kazerne. Het dier wordt aangesproken met teksten als: “We hebben bezoek van president Maduro” en “President Maduro, hierheen alstublieft!” Het filmpje ging snel viral. Zondag besloot een rechtbank dat Ricardo Prieto (41) en Carlos Varon (45) in voorlopige hechtenis blijven, schrijft persbureau AFP.

Bekijk hier het filmpje:

#DenunciaEP | Este #12Sep, el DGCIM detuvo a dos bomberos del @CNB_Merida (Carlos Baron y Ricardo Prieto), por presunta publicación de video de burla a Maduro #14Sep pic.twitter.com/BaeCFzdyrr — Espacio Público (@espaciopublico) September 14, 2018

Lees ook: Een kop koffie kost in Venezuela nu meer dan een miljoen bolivar

‘Maburro’

Advocaten van de twee brandweermannen zeggen tegen persbureau Reuters dat het bedoeld was als grapje, niet als haatzaaien. Tegenstanders van Maduro die de president verantwoordelijk houden voor de economische crisis van het land noemen hem al langer ‘Maburro’, naar het Spaanse woord voor ezel (‘burro’).

Eind 2017 nam Venezuela nieuwe wetgeving aan tegen haatzaaien. Volgens de oppositie wil Maduro deze gebruiken om tegenstanders monddood te maken. Volgens de mensenrechtenorganisatie Foro Penal zitten momenteel ongeveer 240 politieke gevangenen vast in Venezuela.