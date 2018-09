Witte Huis wil getuigenis over aanklacht seksueel wangedrag Kavanaugh

Witte Huis wil vrouw laten getuigen die kandidaat Hooggerechtshof beticht van seksueel wangedrag

Het Witte Huis wil de vrouw die kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh beticht van seksueel wangedrag onder ede laten getuigen in het Capitool. De 51-jarige Christine Blasey Ford, een professor in Californië, is volgens haar advocaat bereid om haar verhaal te doen tegenover de Senaat.

De vrouw zegt dat ze als tiener in de jaren 80 door een "stomdronken" Kavanaugh op een bed werd gedrukt en betast. Kavanaugh was toen zeventien jaar oud. Haar advocaat zegt tegen de zender NBC dat ze het incident heeft ervaren als een "poging tot verkrachting".

"Deze vrouw moet niet beledigd of genegeerd worden", reageert Trumps adviseur Kellyanne Conway maandag tegen Fox News. Wel benadrukt ze dat Kavanaughs verleden al uitvoerig is onderzocht door de FBI. Zelf ontkent de kandidaat voor het hoogste rechtelijke orgaan de aantijgingen, die vorige week al anoniem naar buiten kwamen. Maandag zegt hij zelf ook bereid te zijn om te getuigen tegenover de Senaat.

Het is de bedoeling dat de Senaatscommissie voor juridische zaken donderdag stemt over de kandidaat voordat de volledige Senaat zich erover kan buigen. Een getuigenis zou dit proces kunnen vertragen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. De tien Democraten in de commissie hebben in een brief inmiddels opgeroepen om de stemming uit te stellen totdat de FBI grondig onderzoek heeft gedaan naar de aantijgingen.

President Trump hoopt dat Kavanaugh voor de tussentijdse verkiezingen in november zijn zetel kan innemen. De Republikeinen hebben nu nog een krappe meerderheid in de senaat, de Democraten willen Kavanaugh niet in het Hooggerechtshof.

Update (17:25): Dit bericht is uitgebreid met een reactie van de Democraten in de Senaatscommissie.