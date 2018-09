Schoolschutter Roermond verdacht van poging tot doodslag

De scholier die vorige week het vuur opende op zijn school in Roermond, wordt verdacht van poging tot doodslag dan wel een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie maandag.

Lees ook: 16-jarige die schoot in Roermondse school had vuurwapens, messen en bijl

Ook wordt hij verdacht van het bedreigen van meerdere personen en wapenbezit. De jongen zit momenteel vast in een justitiële jeugdinrichting. De rechtbank Limburg zegt dat de rechter-commissaris maandag heeft besloten om zijn voorarrest met twee weken te verlengen.

Vrijdagochtend liep de 16-jarige jongen uit Koningsbosch met een licht geweer, gasalarmpistool een bijl en twee messen het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg binnen, een school voor speciaal onderwijs. Daar schoot hij drie keer in de lucht.

Mogelijk had hij ruzie met een medeleerling, maar dat is volgens het OM nog niet vastgesteld. Docenten voorkwamen dat er gewonden vielen door op de jongen in te praten. De politie wist de scholier kort na aankomst te overmeesteren. Het is niet duidelijk waar hij de wapens vandaan had.