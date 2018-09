Saoedisch staatsfonds investeert ruim 1 miljard dollar in Tesla-concurrent

Het Saoedi-Arabische staatsfonds PIF investeert 1 miljard dollar (ruim 850 miljoen euro) in het Amerikaanse bedrijf Lucid Motors. Door de Saoedische financiële injectie hoopt de jonge autofabrikant in 2020 de elektrische Lucid Air op de markt te kunnen brengen. Dat heeft persbureau Bloomberg maandag gemeld.

De Lucid Air moet de eerste commerciële elektrische auto worden van de start-up uit Silicon Valley, die zich in eerste instantie voornamelijk toelegde op accu’s. Het bedrijf opent hiervoor een autofabriek in de Amerikaanse staat Arizona.

De deal tussen PIF en Lucid Motors is opnieuw een tegenvaller voor concurrent Tesla. Topman Elon Musk twitterde vorige maand dat hij een financierder had gevonden die zou helpen het bedrijf van de beurs te halen. Later liet hij doorschemeren dat dit het Saoedische staatsfonds zou zijn – dat al bijna 5 procent van de aandelen Tesla bezit – maar toen bleek de financiële steun voor de privatisering toch niet rond te zijn.

Problemen bij Tesla

Musk maakte maandag bovendien bekend dat Tesla logistieke problemen ondervindt. In reactie op een boze tweet van een klant, die te horen had gekregen dat de levering van haar Tesla Model 3 voor onbepaalde tijd was uitgesteld, schreef Musk: “We zijn van een productiehel naar een leveringslogistiekhel gegaan.”

Het leveringsprobleem zou volgens topman Musk echter makkelijker kunnen worden opgelost dan de eerdere productieproblemen. Onder meer door doorgeschoten automatisering bleef de productie van nieuwe Tesla’s achter, wat dit jaar leidde tot behoorlijke verliezen. Na de bekendmaking van de Saoedische investering in Lucid Motors daalde het aandeel Tesla maandag met ruim 2 procent.

Duitse concurrenten

Ondertussen staat de concurrentie van Tesla en Lucid Motors ook niet stil. Zo presenteerden Mercedes-Benz en BMW deze maand hun nieuwe elektrische modellen. Naar verwachting onthult Audi later maandag een elektrische SUV.

Eerder deze maandag maakte het Saoedische staatsfonds PIF bekend dat het een fikse lening was aangegaan. Het fonds, met een geschat vermogen van 250 miljard dollar, leende 11 miljard dollar van internationale banken. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman hoopt via het fonds de nu nog van olie afhankelijke economie van zijn land diverser te maken.