Voordat we einde crisis vieren: eerst onze schulden aflossen

De Troonrede en de Miljoenennota zullen dit jaar vooral goed nieuws bevatten: de meeste Nederlanders gaan er na jaren bezuinigen immers weer op vooruit qua koopkracht. Ook is er sprake van een comfortabel begrotingsoverschot.

Heeft de crisis jou ook persoonlijk getroffen? Denk aan werkloosheid, schulden, hypotheek onder water. Kun je daar iets over vertellen, ook over de kansen die je nu wilt pakken? Onderaan dit artikel kunnen abonnees op deze vraag reageren. Je reactie kan ook de krant halen. Lees hier meer over reageren op de site..

Tegelijkertijd lees ik dat er tien jaar na de financiële en economische crisis, die begon in 2008, weer sprake is van veel te hoge schulden bij banken, bedrijven, burgers en overheden. Het kan dus zomaar weer misgaan. En dat zou dan geen verrassing mogen zijn voor degenen die lessen uit de vorige crisis hebben getrokken.

Sterker nog: de vraag is niet óf er weer een heftige crisis komt maar wanneer. Is daar nog iets tegen te doen? Een goed idee is wellicht als de regering ook inzicht geeft in het schuldenniveau van de Nederlanders. Dat valt ook onder ‘de staat van het land’. En zo moeilijk hoeft dat helemaal niet te zijn. Hoogte van studieschuld, hypotheek en kredieten afgezet tegen leeftijd, inkomen, waardeontwikkeling van de woning, beleggingen, levensverzekering en pensioenaanspraken zou voor de meeste Nederlanders al een aardig inzicht geven in hoe we er werkelijk voor staan.

In één oogopslag wordt zo zichtbaar dat wie tijdig zijn schulden aflost niet alleen vanzelf meer koopkracht krijgt, maar ook een stuk beter slaapt.