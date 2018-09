Onbekende naaldenprikker begaat ‘commercieel terrorisme’ in Australië

Politiefoto van een bakje aardbeien waarin een naald werd aangetroffen. Australië is in de ban van een schandaal rond naalden verstopt in aardbeien afkomstig van één en dezelfde distributeur. Inmiddels komen er ook meldingen binnen van mogelijk kopieergedrag.

Australische consumenten en fruittelers zijn in de ban van een speldenprikker: de afgelopen dagen bleken scherpe naalden in aardbeien te zijn ‘verstopt’. Maandag maakte de politie bekend dat het gezondheidsrisico zich uitbreidt. Een man in West-Australië en een meisje in Zuid-Astralië hadden het afgelopen weekend naalden gevonden in bakjes aardbeien, volgens persbureau Reuters.

De zaak begon op 12 september, in de staat Queensland. In de tussentijd zijn nog drie andere gevallen bevestigd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar een incident in Tasmanië.

De naalden zijn aangetroffen in de bakjes van zeven merken, die allemaal aardbeien van dezelfde distributeur in Queensland bevatten. Aardbeientelers in die staat vrezen voor hun inkomsten. De vakbond spreekt van „commercieel terrorisme”.

Ingewikkelde distributieketen

Een woordvoerder legt aan persbureau Reuters uit hoe lastig het is om uit te zoeken wat er precies is gebeurd: „Het is een ingewikkelde keten van telers, distributeurs en verkopers. Op meerdere van die punten zou een kwaadwillende zijn actie kunnen hebben uitgevoerd.” Inmiddels komen er ook meldingen binnen van mogelijk kopieergedrag.

Het eerste bekende slachtoffer, een man uit Queensland, moest naar verluidt in het ziekenhuis worden opgenomen nadat hij „een halve naald” had ingeslikt. Andere consumenten hebben geen ernstige verwondingen opgelopen. De meesten ontdekten de naalden op tijd, bij het wassen of snijden van het fruit.

Tipgeld uitgeloofd

De paniek breidt zich inmiddels wel verder uit. Zo hebben de twee grootste supermarktketens in Nieuw Zeeland besloten voorlopig geen Australische aardbeien te importeren. In Queensland is een beloning van ruim 10.000 Australische dollar (ruim 6.100 euro) uitgeloofd voor degene de gouden tip over de dader.

De distributeur in Queensland zou vorige week hebben gewezen naar een rancuneuze voormalige werknemer, maar over een eventueel onderzoek naar die persoon wil de politie zich niet uitlaten.

De politie geeft ondertussen het advies aardbeien eerst in stukjes te snijden.