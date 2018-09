Noodlijdende pers wéér gered door techmiljardair

Na The Washington Post, de Los Angeles Times en The Atlantic komt opnieuw een Amerikaanse techmiljardair de noodlijdende pers in de Verenigde Staten te hulp.

Het wereldberoemde nieuws- en opinietijdschrift Time Magazine wordt overgenomen door Marc Benioff. De oprichter en mede-bestuursvoorzitter van automatiseringsbedrijf Salesforce heeft een geschat vermogen van 6,7 miljard dollar (5,7 miljard euro). Marc Benioff en zijn echtgenote Lynne betalen 190 miljoen dollar voor Time.

Benioffs aankoop past in een recente trend waarbij rijke technologie-giganten bekende kranten en tijdschriften overnemen. In 2013 kocht Amazon-oprichter Jeff Bezos The Washington Post voor 250 miljoen dollar. In juni van dit jaar nam biotech-miljardair Patrick Soon-Shiong de Los Angeles Times over. En vorig jaar verwierf Laurene Powell Jobs, de weduwe van Apple-topman Steve Jobs, een meerderheidsbelang in het tijdschrift The Atlantic.

Liever zachtere titels

Time Magazine, dat in vijf jaar zijn oplage zag dalen van 3,3 miljoen naar 2 miljoen exemplaren, was in handen van media- en marketingbedrijf Meredith. Dat verwierf het afgelopen voorjaar een groot aantal titels van uitgeverij Time Inc. Meredith uit Des Moines, Iowa, ziet echter vooral toekomst in de ‘zachtere’ bladen over bijvoorbeeld mode, interieur en eten. Die passen beter bij eigen titels als People en Better Home & Garden.

In maart zette Meredith daarom vier ‘hardere’, meer journalistieke Time Inc-titels in de etalage: Time, Fortune, Money en Sports Illustrated. Benioffs naam werd al genoemd als mogelijke koper van Fortune. Over de andere drie bladen worden nog onderhandeld. Met wie is onbekend.

Digitalisering

De Benioffs kopen Time op persoonlijke titel, meldde Meredith zondag in een persverklaring. De transactie staat los van Salesforce, een bedrijf dat cloud-diensten biedt aan zakelijke gebruikers en een jaaromzet heeft van circa 10,4 miljard dollar (2017). Het echtpaar heeft beloofd zich niet te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken bij het blad of met andere redactionele beslissingen. Die blijven het domein van de huidige journalistieke leiding van Time.

„Wij zijn blij dat we zulke gepassioneerde eigenaren hebben gevonden voor het Time-merk als Marc en Lynne Benioff”, stelde Meredith-topman Tom Harty in een verklaring. Verwacht wordt dat Marc Benioff Time wel actief zal bijstaan in de slag om de digitale lezers. Net als Jeff Bezos The Washington Post een digitale impuls heeft gegeven.

Evenals veel andere papieren tijdschriften, in de Verenigde Staten en wereldwijd, heeft Time de afgelopen jaren veel last gehad van dalende inkomsten uit advertenties in de gedrukte editie en uit de losse verkoop.