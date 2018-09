Middelbare scholieren worden minder gepest

Het aantal kinderen op de middelbare school dat gepest wordt is afgenomen. Dat maakt minister Arie Slob (Onderwijs en Media, CU) maandag bekend tijdens de aftrap van de overheidscampagne Week tegen Pesten. In het primair onderwijs komt pesten nog evenveel voor als bij de vorige meting.

In 2016 werd nog 8 procent van de middelbare scholieren gepest, het afgelopen jaar was dit nog maar 5 procent. Dit betekent ook dat een dalende trend is vastgehouden ten opzichte van 2014, toen 11 procent werd gepest. Er zitten bijna één miljoen leerlingen op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat nog bijna 50 duizend kinderen op de middelbare school worden gepest.

Van de leerlingen in het primair onderwijs worden er procentueel evenveel gepest als in 2016, 10 procent. In 2017 zaten er meer dan 1,47 miljoen kinderen in het primair onderwijs. Het gaat dus om bijna 150.000 gepeste kinderen.

Veiligheidsmonitor

Het aantal gepeste kinderen is vastgesteld middels een enquête onder scholieren. Ieder kind dat zich eens per maand of vaker gepest voelt, is meegeteld. Sinds 2014 worden de kinderen elke twee jaar in de Veiligheidsmonitor gevraagd naar hun ervaringen. In de monitor worden de leerlingen onder andere ook gevraagd naar geweld en drugs in hun omgeving.

Minister Slob schrijft in het persbericht over de Week tegen Pesten dat de afname “een geweldige prestatie” is van “scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben”.

In 2012 werd de aanpak tegen pesten een politieke kwestie na een aantal zelfmoorden onder jongeren. In 2015 trad een ‘antipestwet’ in werking, de Wet sociale veiligheid op scholen. Tijdens de jaarlijkse Week tegen Pesten worden scholen gevraagd aandacht te besteden aan pesten. Hiervoor zijn lespakketten met opdrachten en filmpjes ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de klas.