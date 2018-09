De hockeywedstrijd van mijn dochter eindigt in verlies, ondanks de aanwezigheid van de nieuwe teamknuffel die bij haar in de goal staat.

Na de wedstrijd gaat dochter (8 jaar) druk aan de slag met een geschiedenisproject. Ze stelt haar vader talloze vragen over het takenpakket van de koning. Na diens uitleg („Hij is belangrijk voor de mensen, maar mag eigenlijk niets meer beslissen.”) concludeert ze: „Aha, dus hij is eigenlijk ook een soort mascotte!”

