Inspectie sluit Zeeuwse zorglocatie gehandicapten voor een week

Een instelling voor psychiatrische zorg in het Zeeuwse Aagtekerke moet per direct een week lang de deuren sluiten. Moederbedrijf Arduin moet de veertien patiënten die er wonen en behandeld worden elders onderbrengen. Deze zomer overleed een patiënt die was weggelopen uit de instelling.

Die maatregel door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de instelling vorige week twee keer bezocht. De zorg die er wordt verleend schiet volgens de inspectie dusdanig ernstig tekort dat de veiligheid en gezondheid van de veertien bewoners in gevaar is.

Sterfgeval

Het meest schrijnende voorbeeld van wat dat voor gevolgen heeft gehad is de dood van een patiënt die wegliep uit de opvanglocatie en later op straat in Middelburg dood werd aangetroffen. Volgens de Zeeuwse krant PZC overleed hij aan een overdosis drugs.

Arduin heeft van de inspectie een week gekregen om verbetering te tonen. De maatregel is vrijdag ingegaan, wat betekent dat de inspectie vrijdag opnieuw langsgaat in Aagtekerke. Ter plaatse kan besloten worden de instelling weer open te laten gaan of het bevel, zoals de maatregel heet, te verlengen. Zo’n bevel is een vrij zware maatregel. De inspectie heeft daarna nog de optie dwangsommen op te leggen, en kan in een uiterst geval de vergunning van een zorgverlener intrekken.

Krapte op de arbeidsmarkt

De raad van bestuur van Arduin schrijft in een verklaring die bevindingen van de inspectie te herkennen en te respecteren. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen grote moeite om voldoende personeel aan te trekken en wijdt dat onder meer aan de krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland.

“Arduin maakt zich zoals bekend grote zorgen over de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel in de provincie Zeeland. Het aantal plaatsen voor onze doelgroep is binnen de provincie eveneens onvoldoende.”

De inspectie haalt in zijn rapportage ook een geval aan waar een cliënt in een extra beveiligde kamer werd geplaatst, zonder dat er toezicht op hem of haar werd gehouden. Op de vraag hoe dat kon gebeuren had Arduin geen passend antwoord.

Arduin is een Zeeuwse zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de locatie in Aagtekerke verzorgt het bedrijf cliënten met, zoals de raad van bestuur het omschrijft, “de meest complexe (gedrags-)problematiek” (…). “Vaak is intensieve behandeling en permanent toezicht in een besloten setting nodig.”