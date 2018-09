Hof Guatemala: corruptiebestrijder Vélasquez mag terugkeren

De hoofdaanklager van het anticorruptieorgaan van de Verenigde Naties mag terugkeren naar Guatemala. Dat heeft het Guatemalteekse constitutionele hof zondag unaniem besloten, meldt persbureau AP. President Jimmy Morales gaf eerder deze maand de opdracht om Iván Velásquez de toegang tot het land te ontzeggen. De regering-Morales probeert al langer de commissie het werk onmogelijk te maken.

Velásquez leidt de Commissie tegen Corruptie en Straffeloosheid (bekend onder de Spaanse initialen CICIG) al jaren. Hij heeft meerdere politici aangeklaagd in grootschalige corruptiezaken. Ook opende hij een vooronderzoek naar Jimmy Morales zelf. De president wordt verdacht van verboden campagnefinanciering. Met de zaak zou meer dan een miljoen dollar (860.000 euro) gemoeid zijn.

Voorganger afgetreden door CICIG

Een onderzoek van CICIG betekende bovendien het einde van de voorganger van Morales. De beruchte generaal Otto Pérez Molina moest aftreden toen bekend werd dat hij miljoenen verdiende door importheffingen te ontduiken.

Volgens Morales is Velásquez “iemand die de publieke veiligheid en orde in het land bedreigt”. De president heeft vooralsnog niet gereageerd op het besluit van het hof. Eerder deze maand zei hij dat hij “niet verplicht was om illegale gerechtelijke besluiten te volgen”.

Morales probeert de CICIG al langer tegen te werken. Eind augustus maakte hij bekend dat het mandaat van het orgaan niet verlengd wordt. Dit betekent in de praktijk dat de CICIG zijn activiteiten in Guatemala over een jaar moet staken.