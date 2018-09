Grotduiker Thailand klaagt Tesla-topman Musk aan

Een Britse duiker die in juli meehielp twaalf Thaise voetballertjes uit een grot te bevrijden, heeft Tesla-topman Elon Musk aangeklaagd voor laster. Dat meldt persbureau Reuters op basis van rechtbankdocumenten. Musk noemde Vernon Unsworth op Twitter “pedo” nadat de reddingsduiker kritiek had geuit op Musks plan de jongens met een miniduikboot te bevrijden. De Brit eist een schadevergoeding van 75.000 dollar (bijna 65.000 euro).

Unsworth beschuldigt Musk er tevens van dat de topman hem een kinderverkrachter en mensenhandelaar noemde in een email aan een verslaggever van de Amerikaanse nieuwswebsite BuzzFeed News. In de Amerikaanse aanklacht staat volgens Reuters dat Musk Buzzfeed schreef het verdacht te vinden dat Unsworth als “oude, vrijgezelle witte man uit Engeland” al decennialang in Thailand woont. De duiker zou volgens Tusk naar het Aziatische land zijn verhuisd voor een “kinderbruid van 12 jaar oud”.

Lees ook: Elon Musk - getroebleerde geest met superheldenimago

Miniduikboot

De twee mannen raakten in conflict nadat de grotduikers het aanbod van Tesla afsloegen om een miniduikboot te bouwen. Hij zou zo hebben willen helpen bij de bevrijding van de twaalf Thaise jongens. Op Amerikaanse televisie noemde Unsworth het voorstel van Musk een “pr-stunt”. Volgens hem had het plan geen kans van slagen.

Musk reageerde via Twitter. Hij noemde Unsworth een “pedo”, maar bood drie dagen later zijn excuses aan. “Zijn acties tegen mij rechtvaardigen mijn daden tegen hem niet”, aldus Musk. “De fout ligt bij mij en bij mij alleen.”

Grotdrama

Op 23 juni kwamen twaalf jongens van een Thais voetbalteam en hun 25-jarige coach vast te zitten in een grottenstelsel in Thailand. De jongens, tussen de 11 en 16 jaar oud, wilden schuilen voor de regen, maar de kilometerslange grot kwam onder water te staan en zo werden ze steeds dieper de grot in gedwongen.

Bij de reddingsoperatie waren zo’n twintig duikers betrokken, zowel Thaise als buitenlandse. Een van hen kwam bij de operatie om het leven. De reddingsactie bleek erg ingewikkeld omdat een groot deel van de grot ondergelopen was en de duikers zich door kleine ruimtes moesten persen. De Thaise kinderen kregen duiklessen ter plaatse. Na ruim twee weken later waren alle jongens bevrijd.