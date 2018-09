GroenLinkser Bas Eickhout wil Juncker opvolgen

De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout gaat een gooi doen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd.

Partijleider Jesse Klaver en het bestuur van GroenLinks steunen hem. Als voorzitter van de Europese Commissie wil Eickhout “oude patronen doorbreken”, schrijft hij op de site van GroenLinks.

“Met Europese regelgeving wordt vooral goed gezorgd voor grote multinationals, terwijl gewone Europeanen zich afvragen wat Europa eigenlijk voor hen doet. Ik wil die status quo doorbreken.”

Groenlinks wil ‘iets’ met Europa. Nieuwe vrienden maken. En verder? ‘Straks komen we heus wel met specifieke maatregelen’

Tijdens de Europese Parlementsverkiezingen in mei volgend jaar wordt indirect gekozen voor de opvolger van huidige voorzitter van de Europese Commissie, de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Namens de sociaaldemocraten stelde Maros Sefcovic uit Slowakije zich maandag als eerste kandidaat. EU-lidstaten gaan verspreid over vier dagen in mei naar de stembus. In Nederland kan op 23 mei gestemd worden.

Groenen

Eickhout stelt zich kandidaat namens de Europese Groene Partijen (EGP), waar hij sinds 2014 al de vicevoorzitter van is. De huidige co-voorzitter van de EGP, de Duitse Ska Keller, kandideerde zich al. Op een congres in Berlijn wordt in november besloten welke twee topkandidaten namens de Groenen de Europese campagne gaan voeren. Eickhout zit sinds 2009 namens GroenLinks in het Europees parlement. Voor de Europese verkiezingen van komend jaar is hij al lijsttrekker van zijn partij.