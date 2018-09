Gevecht om benoeming Kavanaugh verhardt

De roep om uitstel van de benoeming van Brett Kavanaugh tot rechter in het Amerikaanse Supreme Court zwelt aan. Een vrouw die hem beschuldigt van aanranding in de vroege jaren tachtig is bereid hierover onder ede voor de Senaat te getuigen. Een hoge adviseur van Donald Trump, Kellyanne Conway, liet maandag weten dat ze hierover met de president heeft overlegd en dat de vrouw moet worden gehoord. „Dat zou dinsdag al kunnen”, aldus Conway. Kavanaugh spreekt de aantijging categorisch tegen, maar is bereid om zich hiertegen in de Senaat te verdedigen.

De vrouw, Christine Blasey Ford, nu 51 jaar en hoogleraar klinische psychologie aan de Palo Alto universiteit in Californië, gaf zondag een interview aan The Washington Post. Als tiener zou de twee jaar oudere Kavanaugh, samen met een vriend, haar hebben aangerand op een feestje. De drie zaten toen nog op de middelbare school.

De jongens waren volgens haar „stomdronken”, Kavanaugh drukte Ford op bed en probeerde haar kleren uit te trekken. Toen ze wilde schreeuwen, drukte hij zijn hand op haar mond. „Ik was bang dat hij me per ongeluk zou doden”, aldus Ford. Uiteindelijk sprong de andere jongen bovenop hen, waardoor zij kon ontsnappen.

Burgerplicht

Ford gaf haar interview onder druk van de publiciteit. Vrijdag had de Democratische senator Dianne Feinstein (Californië), zonder Fords naam te noemen, alleen bekendgemaakt dat ze een brief had met beschuldigingen aan Kavanaughs adres. Toch kwamen journalisten haar op het spoor, aldus Ford. Ze werd opgewacht na college, ze werd thuis gebeld. Daarom besloot ze naar buiten te treden, „om mijn burgerplicht te doen”, nu Kavanaugh op het punt staat voor het leven te worden benoemd in het Supreme Court.

De stemming over zijn benoeming op de cruciale negende zetel van het hoogste gerechtshof zou donderdag plaatsvinden. Met een minderheid van 49 tegen 51 stemmen in de Senaat kunnen Democraten deze in principe niet tegenhouden. Maar maandag verklaarden verschillende Republikeinse senatoren, zoals Jeff Flake uit Arizona, Bob Corker uit Tennessee en Lisa Murkowski uit Alaska, dat de vrouw eerst zou moeten worden gehoord voor de Senaat kan beslissen. Flake zit in de justitiecommissie van de Senaat die de eerste stemronde doet alvorens de hele Senaat eraan te pas komt.

Toen Feinstein vrijdag de brief openbaar maakte, kwamen er direct twee reacties van Republikeinse kant. Haar actie werd in de eerste plaats gezien als een allerlaatste poging van de Democraten in de Senaat om de benoeming te torpederen. De tweede reactie was een brief aan de justitiecommissie, ondertekend door 65 vrouwen, die verklaarden dat zij Brett Kavanaugh kenden uit zijn middelbare schooltijd, en dat hij altijd „netjes was en vrouwen met respect behandelde”. De brief werd met enige scepsis onthaald: hoe had kamp-Kavanaugh in één dag 65 vrouwen verzameld, tenzij ze al van de beschuldiging wisten en hun linies op orde hadden gebracht? Hoe kon Brett-de-tiener op zijn elitaire jezuïtische jongensschool al 65 meisjes kennen?

Intussen gaat ook een tegen-brief rond van schoolgenotes van Ford. Zij vinden haar beschuldiging „maar al te goed kloppen met verhalen die we hoorden”.

Creditcardschulden

Aan The Washington Post liet Ford verslagen lezen van een therapiesessie in 2012. In deze relatietherapie vertelde ze van een traumatische ervaring met jongens die ze niet bij naam noemde, maar aanduidde als afkomstig „van een elitaire jongensschool”, en die later „zeer gerespecteerde en hooggeplaatste mannen in Washingtonse kringen” werden.

De krant tekent aan dat in de notities van de therapeut sprake is van vier jongens, een vergissing van zijn kant, volgens Ford: er zouden vier jongens op het feest zijn geweest, maar alleen deze twee waren met haar in de kamer.

De benoeming van Kavanaugh in het Hof, dat het finale oordeel velt in zaken die de VS tot op het bot verdelen, is een politieke kwestie van de eerste orde. Na de dagenlange, rumoerige ondervraging van de rechter door de justitiecommissie eerder deze maand graven de partijen zich nu nog verder in. De Democraten onderwierpen Kavanaugh toen aan een vragenspervuur, variërend van zijn standpunt over abortus tot zijn creditcardschulden door aankoop van grote hoeveelheden kaartjes voor honkbalwedstrijden.

President Trump beloofde zijn aanhangers dat ze met Kavanaugh een opperrechter krijgen die het recht op vuurwapenbezit zal blijven verdedigen. Over abortus is Trump tot nog toe terughoudender geweest. Hij laat de mogelijkheid open dat het zogeheten Roe vs. Wade-arrest, waarmee het Hof abortus in de VS in 1973 legaliseerde, zal worden vernietigd waarna staten afzonderlijk abortus kunnen reguleren of verbieden. Vicepresident Mike Pence was wel helder. Hij beloofde de evangelische Republikeinse achterban tijdens de campagne Roe vs Wade „naar de ashoop van de geschiedenis” te verwijzen. Kavanaugh ontweek tijdens de ondervraging directe vragen over de onaantastbaarheid van ‘Roe vs. Wade’.

Maandag zei Trump tegen verslaggevers dat de beschuldiging van Christine Blasey Ford goed bekeken moet worden, maar dat ze veel eerder te berde gebracht hadden moeten worden. De suggestie dat Kavanaugh zich zou kunnen terugtrekken noemde hij „een belachelijke vraag”.

Dit artikel is op 17 september om 22.15 geactualiseerd met de opmerkingen van Trump.

