ECB presenteert nieuwe 100- en 200-eurobiljetten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft maandag in Frankfurt de nieuwe, kleinere 100- en 200-biljetten gepresenteerd. De briefjes zijn in de hoogte even groot als die van 50 euro en ze zijn uitgerust met nieuwe echtheidskenmerken die de andere eurobiljetten eerder al kregen.

Vanaf 28 mei 2019 komen de vernieuwde groene en goudgele briefjes in de omloop. Ze zijn voorzien met een smaragdgroen cijfer en hebben een hologram met eurotekentjes (€). In dat hologram is ook Europa te zien: niet het continent, maar de mythologische figuur die volgens de overlevering ontvoerd werd door de Griekse oppergod Zeus in de gedaante van een stier.

De nieuwe 100- en 200-briefjes. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

Bestand tegen namaak

De ECB begon in 2013 met het vervangen van alle eurobiljetten. De nieuwe versies moet het papieren geld beter bestand maken tegen namaak. De centrale bank introduceerde al nieuwe briefjes van 5, 10, 20 en 50 euro. De 500-eurobiljetten, die criminelen graag gebruiken, haalt de ECB langzaam uit de omloop.

Omdat de briefjes van 100 en 200 euro nu dezelfde hoogte hebben als die van 50, steken ze minder uit de portemonnee en zijn ze beter bestand tegen slijtage. Ook kunnen ze beter verwerkt worden door machines. Door de wijzigingen in de afmetingen moeten meer dan een miljoen pinautomaten aangepast worden. De lengte van de briefjes blijft wel hetzelfde (82 millimeter, 5 millimeter langer dan het 50-eurobriefje). Negentien landen gebruiken de euro.