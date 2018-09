‘Deze mama houdt ervan om goed te leven’

IN

‘Ik heb maximaal drie seconden om te beslissen of ik iemand binnenlaat tot het feest. Of ik een doorbitch ben? Alleen als ik word geprovoceerd. Ik voer een klein gesprekje en voel iemands energie aan. Ik weiger niemand om externe factoren, zoals foute schoenen. Onder invloed kom je niet binnen, en ik ben geen fan van grote groepen of vrijgezellenfeesten. Soms proberen mensen mij om te kopen voor vijftig euro. Dat maakt me pissig. Ik zet mijn reputatie en mijn baan niet op het spel. Kijk, als ik iemand toelaat die zich binnen misdraagt, word ík daar op afgerekend.

„Ik heb mij altijd thuis gevoeld in het nachtleven, ik ga uit sinds mijn dertiende. Als je eruit ziet zoals ik, dan val je op. In het Sloveense nachtleven was ik een fenomeen. Als je toch al zoveel uitgaat, waarom dan ook niet je geld ermee verdienen? Sinds twee jaar ben ik host bij De Marktkantine, een club in Amsterdam-West. Daarnaast werk ik bij het restaurant van de Supperclub, waar je liggend op bedden eet. Ik kwam naar Nederland om te dansen, dus fysiek kan ik het aan om een hele avond op hakken te lopen. Een wodka-spa rood helpt ook.

„Ik werk zo’n 22 uur per week, daarvan kan ik fijn leven. Ik ben wel vastbesloten om elk jaar meer te verdienen dan het jaar ervoor. Ik hoef niet rijk te worden, maar wil wel comfortabel kunnen leven – mijzelf verwennen met een leren jas of mooie tas zonder dat ik mijn bankrekening verpletter. Ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin, zonder privileges. Die heb ik voor mijzelf gecreëerd door hard te werken. Ik kan de hele dag klagen over wat ik mij niet kan veroorloven óf ik kan die dubbele dienst draaien. Zoals de rapper 50 Cent zei: get rich or die trying.”

UIT

‘Mijn stijl zou ik omschrijven als glamour sex kitten. Ik draag graag lange jurken, die accentueren hoe standbeeld-achtig ik eruit zie. Voor mijn werk begint heb ik uren nodig om mijzelf klaar te maken. Per maand geef ik meer dan 100 euro uit aan make-up en huidverzorging.

„Vroeger was ik veel impulsiever met mijn geld, wat erin kwam ging er meteen weer uit. Nu ga ik er beter mee om, ik betaal mijn rekeningen op tijd en zorg voor een volle koelkast. Alleen, sparen dat lukt nog niet. Ik ben net begonnen met een studie ‘media en information’ aan de Universiteit van Amsterdam, dat collegegeld was hoog.

„Ik identificeer mijzelf als non-binair, ik heb zowel eigenschappen die de maatschappij als mannelijk ziet, als ‘vrouwelijke’ eigenschappen. Of dat een voordeel is in mijn carrière? Ik hoop het wel. Ik zou nooit op een plek willen werken waar ik niet geaccepteerd word om wie ik ben.

„Ik weet niet of ik over tien jaar nog in het nachtleven werk, ik zou misschien wel de media of de pr in willen. Hopelijk heeft deze mama dan een goede baan, want ze houdt ervan om goed te leven.”