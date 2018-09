De wensenlijstjes voor Prinsjesdag

Goedemorgen! Wie presenteert zich als het beste Rutte-alternatief? Het koffertje heeft traditiegetrouw weinig geheimen meer. En de wensenlijstjes en hoedjes voor Prinsjesdag.

ALTERNATIEF: Wil dé oppositieleider opstaan? De Algemene Politieke Beschouwingen, woensdag en vrijdag, zijn het parlementaire moment voor de oppositie om van zich te laten horen. Maar waar is de onbetwiste oppositieleider die zich succesvol als alternatief voor Rutte weet te profileren? GroenLinks, SP en PvdA trekken vooral samen op. De SP beweegt richting GroenLinks: de partij wil een ‘beweging’ worden, bleek zaterdag bij een manifestatie in Rotterdam. Jesse Klaver zocht in zijn kantinetour juist à la de SP de slachtoffers van de globalisering op. Zijn partij komt met een herstelwet-dividendtaks om te zorgen dat men nog lang blijft praten over de ongemakkelijke maatregel.

TRADITIONEEL GELEKT: “Serieus. Uren wachten omdat ze de verkeerde versie op een usb-stick pleuren en dan heeft de pers hem nog eerder dan de Kamer. Totale minachting voor het parlement.” Aldus SP’er Peter Kwint vrijdag op Twitter. In de Miljoenennota, in handen van NRC, staat dat het economisch goed gaat met Nederland. Het kabinet verwacht extra koopkracht bij 95 procent van de huishoudens en een economische groei van 2,6 procent. De vooruitgang staat wel onder druk door onzekere factoren: een potentieel ongunstige Brexit, de economie in Turkije en Italië en het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

WENSENLIJSTJE: De overbelaste beroepen uit de publieke sector hopen nu ook eens in de Troonrede te worden genoemd, want voor sommige van hen (neem de brandweer) is dat al jaren geleden. NRC sprak met een verpleegster, kleuterjuf, brandweerman en politieagent. Een werkweek van 48 uur geldt in het ziekenhuis bijvoorbeeld al als zeldzaam rustig. De wetenschappelijke bureaus van de coalitiepartijen hebben ook zo hun wensenlijstjes voor Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Uit gesprekken met de vier directeuren van de wetenschappelijke bureaus blijkt dat ze vinden dat de nadruk op het eigen gedachtegoed van partijen ontbreekt.

HOEDJESPARADE: Het is vandaag ook tijd voor de finishing touch: het passen van de hoedjes. ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf draagt een blauwe jurk van Bakri Fattouh, een kleermaker die anderhalf jaar geleden uit Aleppo naar Nederland vluchtte. Het naaien was behelpen: het patroon moest Fattouh van krantenpapier maken, hij had geen snijtafel en in zijn dorp kon hij geen blinde rits vinden. Maar de jurk past. Met Prinsjesdag in aantocht schreef Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands, op onze voorpagina een kort alternatief woordenboek om de Troonrede te duiden.

DUIVELSE DILEMMA’S: Een week nadat Lili en Howick hadden gehoord dat ze in Nederland mogen blijven, maakt het duo nog steeds veel los. Bij de IND is onrust ontstaan, schrijft de Volkskrant. Medewerkers vinden dat de politiek hen met een geloofwaardigheidsprobleem heeft opgezadeld. Staatssecretaris Mark Harbers is afgelopen week bij de IND langsgegaan om de angel eruit te halen - zonder succes. Waarom duren asielprocedures eigenlijk zo lang? In onze podcast Haagse Zaken vertellen we meer over het kinderpardon en hoe de politieke kaarten liggen.

SLIM? TIMEN: Het riep destijds al veel vragen op: een pikant rapport van de AIVD-toezichthouder verscheen een week ná het referendum over de nieuwe inlichtingenwet. Nu blijkt uit stukken in handen van Nieuwsuur dat minister Kajsa Ollongren zelf niet wilde dat het kritische rapport vlak vóór het referendum verscheen. Het rapport was pikant omdat volgens de toezichthouder de privacy beter moet worden beschermd bij het uitwisselen van gegevens met buitenlandse diensten. De privacy bij die buitenlandse diensten was juist een heet hangijzer in de discussie. De minister houdt vol dat de vertraging kwam door afstemming met internationale inlichtingendiensten, ondanks dat een eerste versie van het rapport al een half jaar voor het referendum op het bureau van Ollongren lag.

QUOTE VAN DE DAG:

“Dan is er zo’n partijbureau, top van de VVD, die zegt: ‘Ze zit er al twaalf jaar in, tijd voor vernieuwing.’ Het is een hele onverstandige zet, vind ik. Ik vind het ook onbehoorlijk richting zo iemand.”

VVD-coryfee Hans Wiegel had bij WNL op Zondag kritiek op de VVD-top, die senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol te kennen heeft gegeven dat ze te oud is om nog een termijn door te gaan. “Onbehoorlijk en dom”, aldus Wiegel.