Communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 opnieuw uitgesteld

De vernieuwing van het communicatiesysteem voor hulp- en veiligheidsdiensten C2000 is opnieuw vertraagd. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De lancering van het nieuwe netwerk werd al vaker verschoven.

Op zijn vroegst kunnen de hulpdiensten in 2019 met het nieuwe spraaknetwerk aan de slag. De vertraging komt door “tegenvallende resultaten in de testfase”, stelt de minister.

In 2015 werd C2000 in NRC al genoemd in een rijtje met de ov-chipkaart en het Elektronisch Patiëntendossier, als één van de ICT-missers van de overheid die meer tijd en geld kosten dan vooraf gepland.

Tot het nieuwe C2000 helemaal af is, blijft het oude C2000-systeem in gebruik. C2000 deed zijn intrede in 2004 toen het de analoge communicatiekanalen verving. Na 14 jaar is het toe aan vernieuwing. Grapperhaus meldt in zijn brief dat de vertraging geen directe risico’s met zich meebrengt, want “het bestaande netwerk gedraagt zich stabiel”. Wel komen er extra kosten bij kijken, maar het lijkt erop dat deze “binnen het beschikbare C2000 budget” blijven.

Drie fases

Begin dit jaar kondigde Grapperhaus aan dat het vernieuwen van het systeem werd opgebroken in drie fasen. In juni is de eerste fase, het pager-netwerk P2000, ingevoerd. Het langverwachte nieuwe spraaknetwerk voor portofoons en mobilofoons (walkietalkies) zou dit najaar in gebruik worden genomen, maar is nu dus vertraagd. De precieze nieuwe datum is nog niet bekend. De hele overgang is compleet wanneer ook de radiobediening in de meldkamers (M2000) is aangepast. Volgens de planning gaat dit nog zeker een jaar duren.

Het systeem is sinds 2015 in herontwikkeling. Sinds de ingebruikneming van het oude systeem zijn er veelvuldig problemen met het bereik gerapporteerd. Zo waren er grote storingen en plekken waar de verbinding wegviel. Televisieprogramma Zembla berichtte eerder dit jaar opnieuw dat het netwerk niet overal in Nederland beschikbaar was. Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde hierop dat de communicatiesystemen van de Nederlandse hulpdiensten juist veel dekking hebben in vergelijking met andere Europese landen. Om overbelasting en slecht bereik tegen te gaan zijn de afgelopen jaren meerdere zendmasten bijgebouwd.