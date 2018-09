IMF: de Brexit heeft nu al economische gevolgen

Het VK streeft voor het einde van het jaar naar een akkoord met de EU over de toekomstige relatie, waarbij de handel in goederen en sommige diensten zo veel mogelijk vrij moet blijven. In dit scenario gaat het IMF uit van 1,5 procent economische groei dit en volgend jaar. "Een meer schoksgewijs vertrek uit de EU zou een significant slechter resultaat opleveren", aldus het fonds. Handelsakkoorden van het VK met niet-EU-landen zouden na de Brexit "een deel van de verliezen opvangen". Maar, stelt de organisatie: "Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke akkoorden genoeg opbrengen om de kosten van het verlaten van de EU te compenseren."

Het IMF schrijft dat de koersval van het Britse pond na het referendum van 23 juni 2016 heeft geleid tot hogere inflatie (nu 2,7 procent). De Britten importeren meer dan ze exporteren; import wordt door het zwakke pond duurder (nog steeds staat het pond zo’n 10 procent lager ten opzichte van de dollar dan voor het referendum). Dat raakte de portemonnee van de Britse consument, want de lonen zijn minder gestegen. Bovendien investeren bedrijven minder door de onzekerheid over de Brexit, stelt het IMF. "In zijn geheel genomen viel de groei terug tot ongeveer 1,75 procent in 2016-17, zodat het Verenigd Koninkrijk van de top naar bijna de onderkant van de groeitabellen van de G7 viel", aldus de verklaring.

De Brexit-beslissing raakt de Britse economie nu al. En zeker als de Britten op 29 maart aanstaande onder slechte voorwaarden uit de Europese Unie treden, zal de Brexit de economische groei in het land verder drukken. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een verklaring na een zogeheten Artikel 4-bezoek aan het land, een standaardmissie die het IMF uitvoert in alle lidstaten.

Chequers is beter dan ruzie-Brexit

Geloof me, Chequers is de enige kans op een fatsoenlijke exit uit de Europese Unie. Zo verdedigde Theresa May haar Brexitstrategie maandag op BBC Radio 4. "Het alternatief is geen akkoord", zegt ze.

May werd vorige week door partijgenoten die voorstander zijn van een harde Brexit hard aangevallen op haar koers, die ze uitstippelde op buitenhuis Chequers. Ze vinden dat het plan om een douane-unie met de EU na te bootsen en het plan om verplicht EU-regels te volgen voor de handel in goederen en landbouwproducten ervoor zorgt dat het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat van de EU wordt. BRINO, roepen de Brexiteers. Dat betekent Brexit in name only. Een groep van veertig Tories besprak zelfs of ze May kon afzetten. Het plan faalde. De groep is een te kleine minderheid om een vuist te maken.

Donderdag treft May de overige EU-leiders in Salzburg. May ziet de ontmoeting als dé kans om Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de Europese Commissie, te omzeilen en met Macron en Merkel te praten. The Times meldt dat de EU bereid is een compromis te sluiten over hoe de grens tussen Ierland en Noord-Ierland onzichtbaar te houden, mogelijk een opsteker voor May. Ze zou nog opgewekter in Oostenrijk aankomen als haar partij achter haar strategie staat.

Zondag probeerde Michael Gove (minister voor milieu en een Brexiteer) een brug te slaan tussen de premier en de hardliner. "Chequers is het juiste plan, voor dit moment", zei hij. Hij bedoelde dat als Brexiteers het in de toekomst oneens zijn met de afspraken en zij dan wel een meerderheid binnen partij en parlement hebben, ze altijd de toezeggingen ongedaan kunnen maken. Dit is juist het gemarchandeer waar de EU voor vreest en waarom Barnier een compromis afwijst waar de Britten zich op den duur onderuit kunnen wurmen.

Bekijk hieronder het gesprek met Michael Gove: