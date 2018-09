Birgit Donker wordt directeur Nederlands Fotomuseum

Birgit Donker wordt de nieuwe directeur van het Nederlands Fotomuseum, meldt het instituut maandag. Ze volgt Ruud Visschedijk op, die in juni zijn vertrek aankondigde. De afgelopen jaren was Donker, voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad, actief als directeur van het Mondriaan Fonds. Ze zal half november aan de slag gaan bij het fotomuseum.

Donker spreekt van een “stap naar het veld”. Onder haar leiding moet het fotomuseum zich meer gaan profileren als een Nederlands museum, vertelt ze. “Dat betekent niet dat er alleen maar Nederlandse fotografen mogen exposeren, maar iedere expositie moet een zekere link met Nederland hebben.”

In Beeld: Cas Oorthuys legde Nederland kenmerkend vast

Als voorbeeld noemt ze het kunstwerk Shadows van de Chileense Alfredo Jaar. Hierin gebruikt hij een beeld van de Nederlandse fotograaf Koen Wessing. Donker wil bovendien dat iedere expositie “een verbinding met het nu” heeft. Door het fotomuseum “een duidelijker profiel” te geven, hoopt ze dat bezoekers, zowel uit Nederland als het buitenland, beter weten wat ze kunnen verwachten.

Mondriaan Fonds en NRC

Het Nederlands Fotomuseum is sinds 2007 te vinden in het centrum van Rotterdam, aan de Wilhelminakade. Het instituut beheert meer dan honderdvijftig archieven van Nederlandse fotografen, onder wie Ed van der Elsken en Cas Oorthuys. Jaarlijks presenteert het museum zo’n tien tentoonstellingen.

Donker trad in 2012 aan bij het Mondriaan Fonds. Tegelijkertijd was ze actief als voorzitter van overlegforum Beeldende Kunst Nederland, dat gefinancierd wordt door het fonds. In de jaren hiervoor werkte Donker bij NRC Handelsblad, onder meer als kunstredacteur. Van 2006 tot 2010 was zij hoofdredacteur.