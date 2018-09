België hoeft Spaanse rapper Valtònyc niet uit te leveren

België hoeft een Spaanse rapper die thuis is veroordeeld voor onder meer opruiende teksten over het koninklijk huis niet uit te leveren aan Spanje. De rechtbank in Gent gaat niet mee met de aantijgingen van Spaanse justitie, meldt de Belgische krant De Standaard. Het Belgische Openbaar Ministerie kan nog in beroep.

De 24-jarige Jose Miguel Arenas Beltrán, beter bekend onder zijn artiestennaam Valtònyc, moest zichzelf na een definitief oordeel van het hooggerechtshof in mei melden bij de Spaanse politie om 3,5 jaar celstraf uit te zitten. De rapper uit Mallorca vluchtte naar België, waarna het Zuid-Europese land een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde.

De rapper zou terrorisme verheerlijken, de koning hebben beledigd en een politicus met de dood bedreigd hebben. In een van zijn nummers riep hij op om de zomerresidentie van de koninklijke familie gewapend te bezetten. Zelf zei Valtònyc dat provoceren hoort bij rappen, en dat zijn teksten vallen onder de vrijheid van meningsuiting. De artiest heeft op Twitter iedereen die hem gesteund heeft bedankt:

Arrestatiebevel tegen Puigdemont

Volgens zijn advocaat oordeelde de Belgische rechter dat de rapper zich niet schuldig heeft gemaakt aan steun voor terrorisme, schrijft persbureau AP. Ook zou het beledigen van de Spaanse koning geen misdaad zijn, en is er geen sprake van andere dreiging die een uitlevering aan Spanje zou onderbouwen.

Eind vorig jaar besloot België ook geen gehoor te geven aan een Spaans arrestatiebevel tegen Carles Puigdemont. Spaanse justitie wil de voormalig regiopresident van Catalonië vastzetten voor zijn rol binnen het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum een jaar geleden.

Bekijk een van de rapvideo’s met Valtònyc: