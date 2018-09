Agent neergestoken in park in Brussel

In Brussel is maandagochtend een politieagent neergestoken. Hij raakte lichtgewond. Dat melden verschillende Belgische media. De aanvaller is neergeschoten door collega’s van het slachtoffer.

Volgens een getuige was de politie bezig met een controle in een tentenkamp dat migranten hebben opgezet in het Maximiliaanpark. Toen agenten een groep slapende migranten wilden wekken zou een van hen agressief zijn geworden en een vuistslag hebben uitgedeeld aan een agent. Toen die op zijn beurt pepperspray gebruikte, haalde de migrant een mes tevoorschijn waarmee hij het hoofd van de agent wist te raken.

Andere agenten schoten daarop de man neer. Hij is buiten levensgevaar, zegt een politiewoordvoerder. Het Brussels parket heeft tijdens een persconferentie laten weten geen aanleiding te zien hem te verdenken van een terroristisch motief.

Yvo T.

Eind mei werden in Luik twee agenten doodgeschoten. Dat was wel een terreurdaad, bleek later. Eind augustus zou de Nederlander Yvo T. een agent dood hebben geschoten in het Waalse stadje Spa, waar dat weekend de Grote Prijs van België in de Formule 1 gereden werd. T. en de twee vrienden met wie hij dat weekend in Spa was, zitten alle drie vast in België.