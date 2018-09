23 doden bij nieuw etnisch geweld in Ethiopië

In Ethiopië zijn dit weekend zeker 23 doden gevallen bij etnisch geweld in de buurt van hoofdstad Addis Abeba. Dat meldt persbureau Reuters. De rellen braken uit na afloop van een demonstratie op het Meskelplein in Addis Abeba.

Na afloop daarvan verspreidde jeugd uit het Oromo-volk zich in de omgeving van de hoofdstad. Winkels van etnische minderheden werden geplunderd en mensen van buiten de regio Oromia aangevallen. Alemayehu Ejigu van de politie in Oromia zegt tegen Reuters dat er meer dan zeventig aanhoudingen zijn verricht. Aantijgingen dat de politie daar geen haast bij had gemaakt, wees hij van de hand.

Ethnisch conflict

Het verzet van de Oromo is ondersteund door Abiy Ahmed, sinds april aan de macht en de eerste Oromo-premier van Ethiopië, volgens NRC-correspondent Koert Lindijer.

De Oromo vormen met 32 procent het grootste deel van de Ethiopische bevolking, maar hadden tot dit voorjaar nooit de macht in Ethiopië. Tegen die situatie is lang geprotesteerd, volgens Lindijer deels aangewakkerd door Abiy zelf, al zou de premier geen geweld steunen. Aanhangers van het Oromo Liberation Front (OLF) rekenen zich nu rijk, zegt hij. En dat gaat gepaard met het nodige nationalisme.

“De jeugd gaat niet zomaar meer het hok in en wil nu meer zien dan alleen goede bedoelingen. Zij zien het liefst een regering die geheel uit Oromo bestaat. Abiy moet laten zien dat hij een premier is van alle Ethiopiërs.”

Ethiopië aanbidt de jonge nieuwe premier, die het land ingrijpend lijkt te veranderen. Maar hij blijft een product van een partij die eerder met harde hand regeerde.

De manifestatie die zaterdag aan het geweld voorafging - en vreedzaam verliep - werd gehouden ter ere van de terugkeer van het OLF-bestuur naar Ethiopië. Dat had lang vanuit buurlanden in ballingschap geopereerd. Sinds Abiy aan de macht is, laat hij lieden die zijn voorganger Hailemariam Desalegn het land uit had gezet een voor een terugkomen.

Wittebroodsweken

Het brengt een serieuze verantwoordelijkheid met zich mee. Abiy is razend populair in Ethiopië maar moet zijn aanhang, een meerderheid van miljoenen, in het gareel zien te houden. Lindijer:

“Het moment komt dichterbij dat hij moet beslissen: of ik ga op deze jongens schieten, of ik laat het gaan.”

Correctie 17 september 2018: In een vorige versie van dit verhaal stond dat het “geweld van afgelopen weekend” was aangezet door de huidige premier Abiy Ahmed. Dat is hierboven aangepast.