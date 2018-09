Zwitserland eist dat Rusland stopt met spionage

Zwitserland eist dat Rusland stopt met de spionagepraktijken op Zwitsers grondgebied. De reactie van zondag volgt op onthullingen over twee Russische spionnen deze week, schrijft de Zwitserse krant Tages-Anzeiger.

Uit onderzoek van de krant en NRC bleek dat in Den Haag dit voorjaar twee Russische spionnen zijn aangehouden die op weg waren naar Zwitserland. De twee zouden hebben willen inbreken in het Spiez-laboratorium, waar onder meer onderzoek is gedaan naar de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal. Ook zouden de twee spionnen verantwoordelijk zijn voor een cyberaanval op het wereldantidopingbureau WADA in Lausanne.

Lees ook: Twee Russische spionnen op weg naar Zwitsers gifgaslab gepakt in Den Haag

Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur dit jaar inmiddels al drie keer op het matje geroepen vanwege de spionageactiviteiten van Moskou. In een verklaring schrijft het ministerie zondag dat Rusland “meteen moet stoppen met illegale activiteiten op Zwitsers grondgebied of tegen Zwitserse doelen”.

De Zwitserse inlichtingendienst NDB zou hebben vastgesteld dat tientallen diplomatieke vertegenwoordigers van Rusland spionagewerk doen in Zwitserland, terwijl slechts drie functionarissen zijn aangemeld als inlichtingenofficieren. In totaal heeft Rusland 83 afgevaardigden op de ambassade in Bern en consulaten in Genève, Lausanne en Zürich. De NDB schat dat een kwart spion is. De Russische ambassade noemt de aantijgingen “ongegrond”.