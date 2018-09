Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden

Zangeres Anneke Grönloh is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management zondag aan persbureau ANP laten weten. Grönloh had al langer gezondheidsproblemen.

Grönloh verkocht wereldwijd dertig miljoen platen en was bekend van onder andere de hits Brandend Zand en Paradiso . In 1962 stond Paradiso zestien weken aaneengesloten op nummer één in de hitparade. Dat leverde haar een record op dat pas vorig jaar door Ed Sheeran en Luis Fonsi en Daddy Yankee werd geëvenaard. Haar grootste internationale succes kreeg ze met de plaat Nina Bobo die internationaal bijna zeven miljoen keer werd verkocht. In 1963 vestigde ze een record in het Guinness Book of Records omdat ze vijf gouden platen in tien maanden tijd ontving.

In 1964 vertegenwoordigde ze Nederland op het Eurovisiesongfestival in Kopenhagen met het nummer Jij bent mijn leven. Dat leverde haar een gedeelde tiende plaats op samen met België. Met Rob de Nijs maakt ze een theatertournee met Rudi Carrell waarmee ze onder andere drie weken in Carré stond.

Internationaal

Ook internationaal had ze veel succes. Zo stonden haar nummers Boeroeng kaka en Nina Bobo maandenlang op nummer één in Singapore en Maleisië. In Duitsland was ze een veel gevraagd artiest en trad ze regelmatig op in de shows van Vico Torriani en Peter Weckze.

Vorig jaar deed ze mee aan het televisieprogramma Ali B Op Volle Toeren. Hier maakte ze een eigen versie van het nummer Obsessie van r&b-zanger Gio.

Grönloh zette zich onder andere in om het taboe rond aids te verbreken. Zo bracht ze in 1993 de single That’s What Friends Are For uit waarvan de opbrengsten naar het Aidsfonds gingen. Twee jaar later nam ze een duet op met de penningmeester van de Limburgse Hiv-Vereniging die op Wereld Aidsdag verscheen. Ook werd ze in 1997 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar muzikale succes.

In augustus vorig jaar nam Grönloh afscheid van het publiek. In het Limburgse Weert gaf ze nog een laatste concert samen met onder meer Ria Valk en Rob de Nijs. Ze had het jaar ervoor een longembolie gehad en was afhankelijk geworden van een zuurstofmasker.