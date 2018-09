Yates voltooit unieke Britse trilogie

Tussen Barcelona en Madrid liggen ruim zeshonderd kilometer, 26 jaar en een schat aan Brits wielersucces. In 1992 gaf Chris Boardman in de Catalaanse hoofdstad met goud op de olympische achtervolging de aanzet tot een ongekende Britse dominantie op de wielerbaan. Zondag voltooide Simon Yates in de Spaanse hoofdstad een unieke trilogie. De 26-jarige Brit won de Vuelta, nadat eerder dit seizoen zijn landgenoten Chris Froome de Giro en Geraint Thomas de Tour hadden gewonnen. Nooit eerder won één land met drie verschillende renners alle drie de grote wielerrondes. „Ik ben zo trots dat ik het hier voor elkaar krijg”, sprak Yates na zijn eerste zege in een grote ronde.

Bijna had Steven Kruijswijk in de Ronde van Spanje gezorgd voor de derde Nederlandse podiumplaats dit seizoen, nadat de nu afwezige Tom Dumoulin in Giro en Tour al als tweede was geëindigd. De kopman van Lotto-Jumbo vocht zaterdag tot de laatste meter in de korte maar met zes cols gruwelijk zware bergrit, waarin Bauke Mollema vergeefs nog de bergtrui trachtte te pakken en Wilco Kelderman opklom naar de tiende plek in het eindklassement. Maar na zijn vijfde plaats in de Tour en twintig dagen vol veerkracht en een sublieme tijdrit in de Vuelta schoot Kruijswijk net tekort. Vierde, evengoed een topprestatie. „Drie man zijn sterker, meer zat er niet in”, luidde zijn conclusie.

Het podium in Madrid, waar Elia Viviani zondagavond het slotcriterium won, was aan drie jonge renners die nooit eerder in de topdrie van een grote ronde eindigden. Op 1.48 minuut achter eindwinnaar Yates glorieerde Enric Mas. De 23-jarige Spanjaard van het Belgische team Quickstep won zaterdag in Andorra op de Coll de la Gallina de laatste bergrit. De Spaanse fans koesteren hem als opvolger van de vorig jaar gestopte Alberto Contador en de 38-jarige Alejandro Valverde, die deze Vuelta nog twee ritten plus de puntentrui won, en als vijfde eindigde. De Colombianen treurden om oud-winnaar Nairo Quintana (slechts achtste) maar konden juichen om de derde plaats van de 24-jarige Miguel Ángel López, bijgenaamd ‘Superman’.

Is Simon Yates aanvoerder van een nieuwe lichting ronderenners? De ‘Boy from Bury’, de plaats waar hij samen met tweelingbroer Adam opgroeit, heeft al een hele carrière achter zich. In 2011 wint hij als 19-jarige een rit in de Tour de l’Avenir, in een veld met onder meer Dumoulin en Quintana. De 1,72 kleine en 58 kilo lichte renner wordt sterk binnen het Britse baanprogramma, ook de basis achter het succes van Wiggins en Thomas. In Minsk (2013) verovert Yates de wereldtitel puntenkoers, een paar maanden later rijdt hij in de Tour of Britain ervaren profs als Wiggins en Quintana naar huis op de venijnige klim naar Haytor. De profteams staan in de rij.

Hiërarchie doorbreken

Anders dan andere Britse toppers kiest Yates niet voor het almachtige Team Sky. „Als jonge renner is het moeilijk om daar door de bestaande hiërarchie te breken”, klinkt het eind 2013 zelfbewust in The Guardian. „Ik heb geen zin om in dat web gevangen te worden.” Wat ook meespeelt: Sky schijnt alleen hem te willen hebben, en niet zijn broer Adam. De twee kiezen voor het Australische Orica-Greenedge, inmiddels Mitchelton-Scott. Manager Matthew White verlegt het accent van een sprinters- naar een rondeploeg. Simon en Adam zijn de kopmannen, met de Colombiaan Esteban Chaves.

Maar als Chaves in 2016 als tweede eindigt in de Giro en broer Adam als vierde in de Tour, zit Simon Yates thuis. Met een dopingschorsing van vier maanden omdat hij in Parijs-Nice het astmamedicijn terbutaline gebruikte. De ploegarts had vergeten toestemming aan te vragen bij de internationale wielerunie. Een jaar later pakt hij de witte trui als beste jongere in de Tour, wordt zevende in het eindklassement. Dit jaar gaat het snel. In de Giro is hij lang ongenaakbaar, met drie ritzeges en dertien dagen roze trui. Niemand kan anderhalve minuut lang zo hard bergop rijden als Simon Yates, verklapt zijn ploegleiding een geheim. Maar twee dagen voor het einde stort hij totaal in: 21ste.

In de Vuelta heeft Yates zijn lessen geleerd. Beter uitgebalanceerde voeding en vooral: niet meer smijten met zijn krachten. Hij laat het bij één ritzege op de steile wand van Les Praeres. Broer Adam, die zijn krachten heeft gespaard voor de slotweek, is de gedroomde meesterhelper. „Dit is zo’n opluchting voor mij, zeker na de Giro”, jubelde Yates. „Dit betekent heel veel voor mij en de ploeg, die ook voor de eerste keer het eindklassement pakt in een grote ronde.”