Verstappen eindigt als tweede in Singapore, Hamilton wint Grand Prix

Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix in Singapore als tweede geëindigd, op dezelfde plek als hij gestart was. Het is zijn zesde podiumplaats van dit seizoen. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) startte als eerste en kwam op het stratencircuit van Marina Bay ook als eerste over de lijn: het is de zevende keer dit seizoen dat hij een Grand Prix wint. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) werd derde.

Kort na de start werd de 20-jarige Verstappen van Red Bull al gepasseerd door Vettel. De Duitser besloot in ronde vijftien als eerste naar binnen te gaan voor nieuwe banden, waarna de Nederlandse coureur weer plek twee kon innemen. Na een snelle pitstop ging Verstappen verder met softbanden, en terug op de baan bleef hij Vettel in zijn Ferrari voor.

Na de kwalificatie zei Verstappen dat hij aasde op de eerste plek. Wel erkende hij dat het op het circuit in Singapore niet makkelijk is om iemand in te halen. Een jaar geleden startte de Formule-1 coureur ook op de tweede plek, maar werd toen voor de eerste bocht al in de mangel genomen door Vettel en de Fin Räikkönen. Alle drie moesten ze de race staken.

Hamilten heeft met zijn 69ste overwinning in de Formule 1 en zevende van dit seizoen zijn voorsprong op Vettel vergroot tot 40 punten: 281 tegenover 241. Verstappen blijft met 148 punten op de vijfde plek, na Räikkönen (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes).