Dichter des Vaderlands over Prinsjesdag

Met Prinsjesdag in aantocht schreef Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands, een gedicht.

Verklarende woordenlijst

Overschot: dat wat veel lijkt omdat het jarenlang te weinig was, dan wel

onterecht over is gebleven. Categorie waarbij achter ieder bedrag

een vraagteken dient geschreven.

Houdbaarheid: zicht op weidevogels, kus op straathoek, versleten theedoek

die je moeder blijft bewaren, ademhaling, pensionering vóór de dood, >

geur van pasgeboren baby. Erwtensoep. Genadebrood.

Koopkracht: De kracht om niet te kopen wat zich opdringt en aanprijst,

dwars door een scherm tegen je oprijdt, de sluikreclame op je kleren,

het bordkartonnen paradijs manhaftig negeren.

Staatsschuld: Het schuldgevoel omtrent de openlijke onrechtvaardigheid

die het gevolg is van bepaald beleid. Beseffen van gedane zaken.

Soms inclusief de wens dat goed te maken.

Bodem van de schatkist: zorgvuldig uit het zicht gehouden oppervlakte

waar ons gezamenlijke goud op ligt. Eronder, waardevast,

de schittering van wat niet tastbaar is.