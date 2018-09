Mariachi-muzikanten openen vuur in Mexico-Stad: vijf doden

Mannen die zich voordeden als mariachi-muzikanten hebben vrijdagavond in Mexico-Stad tijdens festiviteiten rondom de Mexicaanse Onafhankelijkheidsdag drie mannen en twee vrouwen doodgeschoten. Acht anderen raakten gewond. Dat hebben de autoriteiten van het Midden-Amerikaanse land zaterdag bevestigd aan lokale media.

Op beelden op sociale media zijn tientallen schoten te horen, waarna omstanders wegrennen. Bewakingsbeelden in handen van lokale media tonen hoe de drie vermoedelijke daders, gekleed in mariachi-outfit, vervolgens wegvluchtten achterop motoren van handlangers.

Het incident vond plaats op het Plaza Garibaldi, iets ten noorden van het centrum en dicht bij het beroemde Nationaal Paleis. Op het Plaza Garibaldi treden vaak bandjes op voor toeristen.

Onafhankelijkheidsdag

Het was zaterdag extra druk op het plein vanwege de festiviteiten rondom Onafhankelijkheidsdag. De Mexicanen - veelal gekleed in traditionele kledij - vierden dat in 1810 de revolutie tegen de koloniale heerschappij van Spanje begon.

Het aantal moorden is sinds 2014 flink toegenomen in Mexico-Stad, dat daarvoor lange tijd relatief gevrijwaard bleef van het Mexicaanse drugsgeweld. Volgens een Mexicaanse veiligheidsexpert is een georganiseerde misdaadgroep waarschijnlijk verantwoordelijk voor de schietpartij in de hoofdstad, aldus persbureau AP.

Het Plaza Garibaldi grenst aan een buurt waar de Union Tepito-gang zich ophoudt. De leider van die bende werd in augustus gearresteerd. Dit heeft wellicht geleid tot een machtsstrijd in de Mexicaanse hoofdstad.

Ondanks het incident sprak president Enrique Peña Nieto zaterdag traditiegetrouw een toegestroomde massa toe op het plein voor het Nationaal Paleis. Vanaf het balkon van het paleis riep hij herhaaldelijk “viva Mexico”. Tienduizenden Mexicanen, die ondanks het incident van vrijdag naar het plein waren gekomen, antwoordden met een luidkeels “viva”.