Nederlands Daviscupteam verliest play-offs van Canada

Het tennisteam van Nederland is in de play-offs van de Daviscup door Canada verslagen. Op de laatste dag van het best-of-five duel in Toronto kwam Oranje op een beslissende 3-1 achterstand. De inzet was een betere plaatsing in de voorronde van de Daviscup begin volgend jaar.

De 27-jarige Scott Griekspoor wist tijdens zijn Daviscupdebuut niet voor een stunt te zorgen. De Nederlandse nummer 224 van de wereldranglijst verloor in drie sets van de Canadese Milos Raonic: 7-6 (4) 6-3 6-4.

Eerdere wedstrijden

Griekspoor verving Robin Haase, die was uitgevallen vanwege een knieblessure. Vrijdag verloor Haase in een vijfsetter van de 19-jarige Denis Shapovalov, nadat hij op een voorsprong van 2-0 in sets was gekomen. Ook Haase’s ploeggenoot Thiemo de Bakker verloor vrijdag zijn single. Milos Raonic, die zelf nummer 20 van de wereld is, won die pot in drie sets.

Zaterdag brachten Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop de achterstand nog terug tot 2-1 door in vier sets te winnen van Vasek Pospisil en Daniel Nestor, maar door het verlies van Griekspoor op zondag mocht dat niet baten voor Oranje.