Mexicaans superduo, herenigd in Eindhoven

Ruim honderd kilometer ten noorden van Mexico-Stad, zaterdagmiddag lokale tijd. Wout Westerhof (36) uit Heerenveen zit bij een wedstrijd van het belofte-elftal van zijn Mexicaanse club Pachuca, waar hij jeugdtrainer is. Op een televisiescherm wordt tegelijkertijd ADO Den Haag tegen PSV vertoond in een vip-lounge in het stadion. Directie, scouts en trainers kijken mee.

De belangstelling voor PSV is groot bij Pachuca, nu twee van de beste talenten van de club zijn herenigd in Eindhoven: aanvaller Hirving Lozano – bijgenaamd Chucky – en de onlangs overgenomen middenvelder Erick Gutiérrez – kortweg Guti. Beiden 23, beiden international, beiden een grote toekomst voorspeld.

In de vijf minuten nadat hij is ingevallen, toont Gutiérrez direct zijn klasse. Eerst levert hij een assist op Lozano, en even later maakt hij een fraaie goal bij zijn eerste doelpoging in de eredivisie. PSV wint met 7-0. De dieptepass van Gutiérrez op Lozano is „de klassieke Guti-Chucky actie”, zegt Westerhof. „Precies zoals ze bij ons jarenlang hebben gedaan.”

Als Westerhof na de wedstrijd Facebook opent „ontploft” het met berichten over het debuut van Gutiérrez. In 2011 begint Westerhof met zijn vader Hans bij Pachuca. Senior als technisch directeur die meer lijn moet brengen in de jeugdopleiding, en junior als trainer van de onder zeventien en hoofd talentontwikkeling.

Er is veel talent in Mexico, zegt Hans Westerhof, die bij meerdere clubs in het land werkte. „Het enige probleem is dat er geen structuur is en dat er geen goede trainers zijn. De trainersopleiding stelt helemaal niks voor.” Een van zijn opdrachten bij Pachuca: de trainers trainen. Hij werkte tot 2015 bij de club, maar komt er nog regelmatig. Westerhof, oud-coach van onder meer PSV en Ajax: „Begin oktober ga ik weer een maand naar Pachuca, om de trainers bij te spijkeren.”

Een voetbalfabriek

Pachuca investeert sinds ruim tien jaar veel in de jeugdopleiding, vertelt zijn zoon, nu zeven jaar werkzaam bij de club. Er is een modern trainingscomplex aangelegd, waar de jeugd intern is gehuisvest. „Wij hebben een voetbalfabriek. Die jongens wonen hier, studeren hier, krijgen te eten en trainen twee keer per dag.”

Lozano en Gutiérrez zaten vanaf hun elfde samen bij Pachuca, in dezelfde lichting. Ze worden gezien als de eerste exponenten van de vernieuwde opzet van de opleiding. In 2016 leidt het tot een landskampioenschap, negen jaar na de laatste titel van de club. Een jaar later vertrekt Lozano naar PSV.

Wout Westerhof trainde beiden twee seizoenen bij de onder zeventien. „Zij hadden altijd een bepaalde klik.” Gutiérrez is anderhalve maand ouder, en was op jongere leeftijd „volwassener” dan Lozano.

Guti ontfermde zich altijd een beetje over Chucky, vertelt hij. „Chucky kon een moeilijk mannetje zijn. Was een beetje tegendraads, had soms wat problemen met teamgenoten. Guti nam het altijd voor hem op als een grotere broer, nam hem in bescherming. Toen ze bij het eerste kwamen, was Lozano populair bij de pers, maar altijd liep hij achter Guti aan.”

Bij problemen sprak Guti met Chucky, vertelt Westerhof junior. Zelf botste hij regelmatig met Lozano. De jeugdtrainer was kritisch op hem, vond dat hij zich moest verbeteren. „Dan kon hij je aankijken en zag je hem denken: vent, waar heb je het over? Ik heb toch de wedstrijd beslist, ik ben de beste van het veld, wat zeur je nou?”

Vaak was het dan Gutiérrez die Lozano deed inzien dat de trainer een punt had. Westerhof senior: „Guti is altijd zorgzaam geweest naar Chucky toe, maar hij vertelde hem ook de waarheid. Guti heeft een hele positieve invloed gehad op Chucky.” Lozano groeide op in Mexico-Stad, Gutiérrez komt uit een regio in het noordwesten van Mexico, en had het er soms moeilijk mee dat zijn ouders zo ver weg woonden. Zaterdag zat zijn familie op de tribune in Den Haag.

De twee vullen elkaar in het veld goed aan, zegt Wout Westerhof. Gutiérrez is een spelmaker, heeft een uitstekende pass, „denkt drie stappen vooruit”. Lozano zorgt voor dreiging en diepgang, is een afmaker. In de jeugd vonden ze elkaar al in een split-second. „Voordat Guti de bal kreeg, keek hij altijd naar Chucky. Dan maakte Chucky zijn loopactie en kwam de pass.”

In Pachuca (zo’n 280.000 inwoners) konden ze zich in alle rust ontwikkelen. Westerhof: „Het is een groot dorp, ik zie het als het Heerenveen van Mexico. Het is hier veilig, er zijn hier geen drugstransporten. De kartels zitten hier niet.”

PSV heeft goede naam

Gutiérrez is de zesde Mexicaan in de geschiedenis van PSV. Mexicaanse voetballers willen graag naar Europa. PSV staat goed aangeschreven in Mexico, door het eerdere succes van Andrés Guardado en in een verder verleden Hectór Moreno en Carlos Salcido.

Wout Westerhof heeft veel contact met PSV-scout Danny Spronk, maar dat is niet direct de reden dat de club Lozano en Gutiérrez in het vizier kreeg. „PSV heeft gewoon zijn huiswerk goed gedaan, ze hielden hen al langer in de gaten.” Waarschijnlijk begon het eerst met het scouten van Lozano. Westerhof: „Maar als je voor Chucky gaat kijken, zie je ook Guti.”

PSV betaalde naar verluidt zes miljoen euro voor Gutiérrez, dat met bonussen kan oplopen tot ruim acht miljoen. Het lijkt een koopje. Onlangs vertelde PSV-directeur Toon Gerbrands in NRC dat Pachuca de vraagprijs plots drastisch liet zakken. Hij had „geen idee” hoe dat kwam. „Ik ben ervan overtuigd dat we Guti voor meer geld hadden kunnen verkopen”, zegt Wout Westerhof. „Hij wilde heel graag, ik denk dat de club Guti heeft geholpen om zijn droom waar te maken.”

Zaterdag valt het direct allemaal goed – de assist, de goal. „Die klik voelde weer net als toen we in de jeugd samenspeelden”, zei Gutiérrez tegen VI. „Dat we het nog niet verleerd zijn bewijst deze goal.”

Hij heeft een trainer – Mark van Bommel – die het Spaans machtig is. De warmte op trainingscomplex de Herdgang – vaak geprezen – zal wellicht ook helpen om Gutiérrez zich snel thuis te laten voelen. „Mexicanen zijn daar gevoelig voor. Die klik is er tussen Eindhoven en Mexico”, zegt Westerhof. „Het is voor Lozano fijn dat hij nu zijn jeugdvriend bij zich heeft. Ze gaan elkaar beter maken, daar ben ik van overtuigd.”