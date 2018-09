Kandidaat Hooggerechtshof beschuldigd van seksueel wangedrag

De Republikeinen blijven hun kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh, vooralsnog steunen ondanks een beschuldiging van seksueel wangedrag. Zondag zegt een vrouw in een interview met The Washington Post dat ze in de jaren 80 is misbruikt door de conservatieve Kanavaugh. Eerder had ze de beschuldigingen al anoniem naar buiten gebracht.

Christine Blasey Ford, een 51-jarige hoogleraar in Californië, zegt dat ze als 15-jarige middelbare scholier op een avond door de toen 17-jarige Kavanaugh op een bed werd gedrukt. Vervolgens zou hij “stomdronken” geprobeerd hebben haar kleren uit te trekken en haar hebben betast. Toen ze wilde gillen, zou Kavanaugh haar mond afgedekt hebben met zijn hand. Ford zegt dat ze kon wegkomen toen een vriend van Kavanaugh op hen sprong.

De vrouw zou het incident in 2012 tijdens een sessie met een relatiepsycholoog en haar man voor het eerst aan iemand heeft verteld, dus ruim voordat Kavanaugh in beeld was als hoge rechter. The Washington Post zegt notities van de psycholoog te hebben gezien die dit ondersteunen.

Eerder deze week ontkende de kandidaat voor het Hooggerechtshof de aantijgingen in alle toonaarden. Het Witte Huis heeft zondag nog niet gereageerd. Een woordvoerder van de Republikeinse senator Chuck Grassley noemt het volgens persbureau AP “verontrustend dat deze onbevestigde aantijgingen van meer dan 35 jaar geleden” nu opeens tevoorschijn komen. De Republikeinen zijn niet van plan om de stemming uit te stellen.

De Democratische Senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer eist dat de stemming over Kavanaugh wordt uitgesteld. Eerst zou er onderzoek gedaan moeten worden naar “deze serieuze en geloofwaardige aantijgingen”.

Tussentijdse verkiezingen

President Trump droeg Kavanaugh in juli voor als opvolger van de hoge rechter Anthony Kennedy, die zijn functie neerlegt. Wie de zetel vult is bepalend voor toekomstige stemmingen in het Hooggerechtshof, het hoogste juridische orgaan van de VS. Kavanaugh staat bekend om zijn conservatieve interpretatie van de wet, en zal naar verwachting daarom eerder Republikeinse standpunten steunen.

De Republikeinen willen de hoge rechter geïnstalleerd hebben voor de tussentijdse verkiezingen in november. Nu hebben ze nog een krappe meerderheid hebben in de Senaat, die de kandidaat moet goedkeuren. Als de Democraten straks een meerderheid verkrijgen, kunnen ze dit proces in ieder geval tot het einde van Trumps eerste presidentstermijn blokkeren.