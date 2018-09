Inwendige schokdempers

De zandverplaatsing was immens geweest. 20.000 kuub werd van een aanpalend militair oefenterrein naar het circuit van Assen vervoerd om als ondergrond dienst te doen voor een wereldkampioenschap van motorcrosser Jeffrey Herlings.

Crossen is een aanraakbare volkssport. Een eenvoudig brikkie met een gevulde tank, een sappige lap grond en je kunt aan de gang. Lekker rammen door blubber, klei of zand.

Ik woonde altijd in de stad en heb het nooit gedaan. Van motors en brommers begreep ik weinig. Vol ontzag keek ik vroeger naar jongens op straat die aan een opgevoerde Puch sleutelden. Als de onderdelen in een keurig rijtje naast de brommer lagen, wist ik van niets waar het voor diende.

Een carburateur? Een pakking?

Het motorblok was één grote puzzel.

Tien jaar geleden kwam de toen 14-jarige Jeffrey Herlings een keer langs bij Holland Sport, een live-televisieprogramma dat ik presenteerde. De afspraak was dat hij met zijn motor de studio zou binnen scheuren. Dat leverde vooraf nog een flinke discussie op; een paar cameramannen wilden geen uitlaatgassen inademen, terwijl ze nota bene in hartje Amsterdam woonden.

Uiteindelijk rookte de uitlaat een halve minuut onstuimig in de studio. Een slippend achterwiel, motor uit: daar stond Jeffrey Herlings, overtuigd van zijn talent, toen al zeker van toekomstig succes als motorcrosser in de hoogste klasse.

Over de uitlaatgassen zei hij toen, in smeuïg Brabants: „Het is niet goed voor het milieu maar het hoort er gewoon bij.”

In Assen liet Herlings zich kronen tot ‘eerste Nederlandse wereldkampioen in de MXGP’. Hij won beide manches met overmacht. „Twee keer één”, zei hij na afloop over de uitslag. Uit zijn mond klonken de drie woorden als een sportgedicht.

Tienduizenden toeschouwers keken naar de rondjes over het loodzware circuit waar de banden steeds diepere voren in het zand trokken. Voor de hoofdtribune was de ‘finishjump’, een sprong zo hoog, dat Herlings genoeg tijd had om met één hand naar de fans te zwaaien.

Voor zijn lichaam moet het contrast enorm zijn tijdens een race: op de hobbelige ondergrond worden alle botten continu door elkaar geschud, zwevend in de lucht is er niets dan stil suizen zoals een skispringer die net los is van de schans. Tot de motor weer met een klap op de grond landt.

Herlings heeft inwendige schokdempers.

De kampioen is geboren en getogen in Brabant, een ideale omgeving voor ontluikende motorcrossers. Is Herlings nu ook een voorbeeld voor ontspoorde Brabantse jongeren die hun geluk zoeken in illegale wietteelt in het mooie Zuiden?

Je zou zeggen: liever buiten op een motor crossen dan binnen plantjes besproeien.

Tijdens het interview met de NOS duwde Herlings als een volwassen sportman handig zijn stofbril met groot sponsorlogo in beeld. Een gevulde bankrekening, een wereldkampioenschap in de klasse MXGP, champagnevlekken op zijn cap.

Herlings voelde zich op de tijdelijke zandvlakte de koning te rijk.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.