Eliud Kipchoge verpulvert recordtijd op de marathon

De Keniaanse langeafstandloper Eliud Kipchoge heeft het wereldrecord op de marathon verbroken. Hij kwam in Berlijn met een tijd van 2:01:39 over de streep. Het is voor het eerst dat de afstand onder de twee uur en twee minuten wordt afgelegd. Kipchoge was een minuut en achttien seconden sneller dan de oude recordhouder, Dennis Kimetto.

De 33-jarige Kipchoge is al lange tijd de beste op deze afstand. Van de tien marathons die hij liep, won hij er negen, waaronder die op de Olympische Spelen in Rio in 2016. Alleen in Berlijn in 2013 moest hij Wilson Kipsang voor zich dulden, die een wereldrecord liep. En het wereldrecord was tot vandaag het enige dat op Kipchoges palmares ontbrak.

Kipchoge maakte al vroeg in de wedstrijd snelheid. Na 14 minuten en 24 seconden had hij vijf kilometer afgelegd, tien kilometer in 29 minuten en 21 seconden. In de laatste 17 kilometer waren alle gangmakers afgehaakt en liep Kipchoge helemaal alleen. Dat deed hij vol vertrouwen, zei hij na afloop van de race:

“Het was heel moeilijk, maar mooi. Ik was goed voorbereid op Berlijn.

Het oude wereldrecord op de marathon, eveneens in Berlijn gebroken, stamde uit 2014. Dennis Kimetto liep de 42 kilometer en 195 meter toen in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden, 26 seconden sneller dan het toenmalige record dat een jaar eerder in dezelfde wedstrijd was neergezet.

Studio NRC

Correctie (16 september 2018): In een eerdere versie van dit bericht stond dat Kimetto in 2014 een vier jaar oud record brak. Het ging om een record uit 2013. De tekst is aangepast.