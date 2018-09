Chinees Wu wint KLM Open in Spijk

De Chinees Ashun Wu heeft het KLM Open op golfbaan The Dutch in Spijk op zijn naam geschreven. De nummer 344 van de wereldranglijst bleek op de slotdag de betere speler van de belangrijkste titelkandidaten. Met een rondje van 67 slagen (-4) stelde hij zijn derde titel op de Europese Tour veilig. Wu eindigde op een totaal van 268 slagen (-16).

De Engelsman Chris Wood moest met de tweede plek genoegen nemen (269 slagen). De Belg Thomas Detry en de Japanner Hideto Tanihara (beiden 270) belandden gezamenlijk op de derde plek.

Lees meer over tweevoudig winnaar Tim Sluiter: Stil verdriet van de eenzame prof

Wood nam op zaterdag met een rondgang van 65 slagen de leidende positie over van Wu, die 71 slagen voor zijn derde ronde nodig had. De Chinees, Tanihara en de Engelsman Jonathan Thomson begonnen met een achterstand van één slag aan de laatste omloop. Wu had zowel de eerste als tweede ronde in Spijk al als leider van het klassement afgesloten.

Luiten afwezig door blessure

Wood liet zondag meteen al op de eerste hole een slag liggen. Hij kwam sterk terug met een birdie op de tweede hole. Een dubbele bogey op de twaalfde kon hij daarna echter niet meer afdoende wegwerken. Wu verspeelde alleen op de zevende hole een slag. Met vijf birdies, onder meer ook op de laatste hole, kroonde hij zich tot de eerste Chinese winnaar van het Nederlandse evenement op de Europese Tour.

Beste Nederlander, bij absentie van tweevoudig winnaar Joost Luiten (polsblessure), was Mark Reynolds op de 53ste plek met een score van 283. Hij ging zondag rond in 69 slagen. Max Albertus eindigde als 57ste met een totaal van 284. Hij sloot af met een rondje van 73. (ANP)