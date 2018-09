Canadese tenor Lovell grote winnaar Vocalistenconcours

Klassiek Finale Internationaal Vocalisten Concours. Met philharmonie zuidnederland Gehoord: 15/9 Theater De Parade, ’s-Hertogenbosch. ●●●●●

In de eindstrijd van het Internationaal Vocalisten Concours ging de Canadese tenor Josh Lovell (27) met de belangrijkste onderscheidingen aan de haal: de Operaprijs en de Grand Prix - in sporttermen het algemeen klassement. Toch wel verrassend, want in zijn eerste aria uit Mozarts Die Entführung aus dem Serail klonk hij wat karakterloos en inwisselbaar. Kennelijk overtuigde hij de jury met de hoge noten-acrobatiek van de feestaria uit Donizetti’s La Fille du régiment. De Canadees maakte het lied tot een spektakelstuk, dat hij - beter dan andere kandidaten - ook nog van acteeraccenten voorzag.

Er waren liefst elf prijzen te verdelen op de finale-avond in Theater aan de Parade in Den Bosch. Vier daarvan kwamen in Nederlandse handen. Als enig overgebleven kandidaat ontving mezzo Rosina Fabius (28) de Oratoriumprijs, hoewel haar ‘Erbarme Dich’ uit Bachs Matthäus-Passion zeggingskracht en leven miste - mede door een lauwe start van de philharmonie zuidnederland. Gelukkig wist dirigent Hartmut Haenchen het orkest in de loop van de avond op het goede spoor te zetten.

Mezzo Nina van Essen (24) werd de lieveling van de bezoekers. Dinsdag stemden die haar via een wildcard de finale in. En vervolgens won ze daar de publieksprijs. Ze mocht er nog de Annett Prijs aan toevoegen, die bestaat uit een concert in China, een land dat - beweerde jurylid Zizheng Yu - meer klassieke zangers telt dan Europa inwoners. Van Essen en de Franse sopraan Marie Perbost (28) vielen gedurende de finale op door fluisternoten die ze konden laten zweven tot in alle uithoeken van de akoestisch droge zaal. In goed zacht zingen toont zich doorgaans het echte talent. Een derde Nederlandse mezzo, halve finaliste Leonie van Rheden (28), kreeg de Prijs van de Vrienden van het Lied.

De prille Duitse bariton Stefan Astakhov (20) verbaasde tenslotte door van de aria ‘Ich habe genug!’ uit Mendelssohns oratorium Elias - over verlatenheid en doodsverlangen - een invoelend mini-drama te maken. Het leverde hem de Jong Talent Prijs op.

Een gesprek met Josh Lovell: