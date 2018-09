Wie komt nog in de buurt van fabuleus wereldrecord Kipchoge?

Een uitgeputte indruk maakte hij geen eens na de 42,195 kilometer afgelegd te hebben in een onwaarschijnlijk snelle tijd: 2.01.39, een nieuw wereldrecord. Geconcentreerd en zich ervan bewust dat hij bezig was aan een huzarenstukje, ging de Keniaan Eliud Kipchoge met soepele tred onder de Brandenburger Tor door, op weg naar de finish. Na het passeren van de meet klapte ’s werelds beste marathonloper in zijn handen, als om zichzelf te feliciteren. Vervolgens tikte hij een paar keer op zijn kale schedel, als om het besef van zijn fenomenale prestatie goed tot zich te laten doordringen. En daarna vloog hij zijn trainer Patrick Sang in de armen.

Dat een wereldrecord in Berlijn mogelijk was – met 14 graden, een zonnetje en bijna geen wind waren de omstandigheden ideaal – wist de regerend olympisch kampioen op de marathon vooraf. Maar dat hij het vier jaar oude, eveneens in Berlijn gelopen wereldrecord van landgenoot Dennis Kimetto (2.02.57) zou verpulveren, had de 33-jarige Kipchoge niet durven dromen. „Ik kom woorden tekort om deze dag te beschrijven”, zei hij na afloop.

De start van de marathon in Berlijn. Foto OMER MESSINGER/EPA

Mislukte poging in Londen

Afgelopen voorjaar, tijdens de marathon van Londen, was hij er niet in geslaagd het wereldrecord te verbeteren. Kipchoge, wiens persoonlijk record tot afgelopen zondag op 2.03.05 stond, verloor daar in de slotfase van de wedstrijd te veel tijd en finishte in 2.04.17 – overigens snel genoeg voor de overwinning in Londen.

Zoals Kipchoge de marathonwereld de afgelopen jaren domineerde, zo heerste hij zondag tijdens de race in Berlijn, waar hij ook in 2015 (in een tijd van 2.04.00) en vorig jaar (2.03.32) de snelste was. De rasatleet, die als kind dagelijks heen en weer jogde van huis naar school en daarmee de basis legde voor zijn carrière als langeafstandsloper, schudde in Berlijn zijn grootste concurrent Wilson Kipsang (derde) snel van zich af. De laatste 17 kilometer moest Kipchoge het zonder hazen doen, maar met een indrukwekkende solo dook hij uiteindelijk 78 seconden onder het oude wereldrecord. „Het was zwaar”, erkende Kipchoge. „Ik heb mijn eigen wedstrijd gelopen en geloofde in mijn trainers, begeleiders en ons programma. Dat geloof heeft me er doorheen gesleept.”

Grote vraag is welke atleet de komende jaren in de buurt kan komen van Kipchoge zelf – én zijn wereldrecord. Voorlopig denkt de Keniaan, die in 2013 met een overwinning in Hamburg debuteerde op de marathon, nog niet aan zijn afscheid. In november wordt hij 34 en hij heeft zijn zinnen gezet op de prolongatie van zijn olympische titel in Tokio, over twee jaar.

Gelet op zijn huidige overmacht – de laatste negen marathons waaraan hij meedeed, won hij allemaal – moet dat voor Kipchoge geen onoverkomelijke opgave zijn. Mits hij fit blijft natuurlijk. Maar Kipchoge, die in 2003 als achttienjarige al wereldkampioen werd op de 5.000 meter, staat bekend om zijn discipline en afgewogen trainingsaanpak. Zijn motto: niet overstretchen tijdens de training en bijvoorbeeld tot hooguit 80 procent van je kunnen gaan. En vervolgens de volle 100 procent voor de wedstrijd bewaren, zeker voor de olympische marathon in Tokio.