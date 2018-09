Wie was deze mysterieuze Maleisische miljardair?

De societyreporters in Las Vegas waren heel wat gewend, maar de gastenlijst voor het feestje op 3 november 2012 was ook voor hen buiten alle proporties. Pharrell Williams, Paris Hilton, het gloednieuwe stel Kanye West en Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese - toen halverwege het filmen van The Wolf of Wall Street: iedereen die er op dat moment toe deed was aanwezig op het feestje van ene Jho Taek Low.

Aan de hand van interviews met aanwezigen schreef The Wall Street Journal een reconstructie van extravagante verjaardagsfeest: The Billion-Dollar Mystery Man and the Wildest Party Vegas Ever Saw. Het verhaal is onderdeel van een boek dat WSJ-verslaggevers Tom Wright en Bradley Hope schreven over Jho Low. Het boek Billion Dollar Whale verschijnt aanstaande dinsdag.

De zon was al onder toen de stoet met limousines aankwam bij een gigantische vliegtuighangar, die in de woestijn aan de rand van de stad speciaal was neergezet voor deze avond. Binnen dronken de rijksten der aarde champagne, gaven diverse wereldsterren optredens en werden voor ettelijke miljoenen aan cadeaus weggegeven. Britney Spears sprong uit een taart om Happy Birthday te zingen.

Vreemd genoeg was er weinig bekend over degene die het geldverslindende feest organiseerde. De aanwezigen kenden hem vooral als die Aziatische man die zo vriendelijk lachte en nooit het achterste van zijn tong liet zien. Wel was hij gul met investeringen in hun carrières en met flinke appearance fees die hij ze betaalde. Jho Low kon ook veel invloedrijke zakenbankiers tot zijn vriendenkring rekenen, net als eigenaars van de nachtclubs waar hij tientallen miljoenen spendeerde. Een Maleisische prins? Een zakenman? Niemand wist het - of leek het te willen weten.

Maleisisch staatsinvesteringsfonds

Bijna zes jaar later is Jho Low een voortvluchtig crimineel. De Maleisische en Amerikaanse opsporingsdiensten zoeken Low omdat hij de architect zou zijn van de miljardenfraude met het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Via een doolhof aan bedrijven, fondsen en financiële constructies bouwde het fonds een schuld op van omgerekend 9,5 miljard euro.

Voormalig premier Najib Razak van Maleisië - een beschermheer van Jho Low - drukte omgerekend honderden miljoenen dollars achterover. Inmiddels wordt Razak vastgehouden op verdenking van onder meer corruptie en witwassen.

Waar Low zich momenteel bevindt is niet precies bekend. Hij zou zich bewegen tussen Hong Kong, China en Macau. Als toonbeeld van de fraude werd het luxueuze privéjacht de Equanimity in beslag genomen. Het jacht, dat 225 miljoen euro waard is, was eigendom van Jho Low.

De vraag die in de reconstructie van The Wall Street Journal blijft steken: waarom vroeg niemand op de miljairsfeestjes zich af waar al het geld van Low vandaan kwam? De verklaringen komen vooral neer op desinteresse. Via een woordvoerder houdt Low tegenover de krant nog altijd vol onschuldig te zijn.