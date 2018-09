OM wil Schaap en Citroen vervolgen om horlogefraude

Het Openbaar Ministerie wil de bekende landelijke juweliersketen Schaap en Citroen vervolgen om fraude met exclusieve horloges. Het bedrijf wordt verdacht van het doen van onjuiste aangifte van omzetbelasting, valsheid in geschrifte en het niet of te laat melden van ongebruikelijke transacties.

Schaap en Citroen heeft elf vestigingen in acht steden. Het verkoopt horloges van merken als Rolex, Hublot en Cartier, die soms enkele tienduizenden euro per stuk kosten.

Onderzoek van NRC belichtte eerder hoe Nederlandse juweliers op internationale beurzen grote hoeveelheden dure horloges inkopen, deels onder druk van de bekende merken. De exemplaren die de juweliers erna maar moeizaam kwijtraken, verkopen ze aan de achterdeur tegen forse kortingen door aan handelaren. In ruil hiervoor kunnen die handelaren zo nu en dan juist zeldzame exemplaren afnemen, die ze weer aan derden doorverkopen. „We zien dat juweliers en handelaren in het milieu getrokken worden en dat zij criminelen breder gaan faciliteren dan alleen het witwassen”, zei Wilbert Paulissen, hoofd van de Landelijke Recherche in 2015 desgevraagd.

Lees hier het onderzoeksverhaal over hoe dure horloges in het criminele circuit belanden

Hongkong

Het strafrechtelijk onderzoek tegen Schaap en Citroen is sinds zeker 2013 gaande. De Belastingdienst ontdekte dat het gewicht van dozen met horloges op weg naar Hongkong afweek van de vrachtbrieven. De horloges bleken contant betaald. Het vermoeden rees dat de juwelier en een betrokken Amsterdamse handelaar deden alsof de horloges naar het buitenland gingen, waarop ze geen btw afdroegen.

Het OM lichtte eerder toe te vermoeden dat de juwelier en de handelaar „op papier deden lijken alsof de horloges werden doorverkocht aan ondernemingen in andere Europese landen”. Ook een leidinggevende werd toen nog verdacht. In 2010 schikte de juwelier al eens met justitie omdat het grote contante betalingen meermaals niet had gemeld.

Rechtszaak in 2019

De huidige verdenkingen hebben betrekking op activiteiten in de jaren 2011 en 2012. Waarom het strafrechtelijk onderzoek zo lang duurde, is niet duidelijk. Het OM wil ook de Amsterdamse handelaar vervolgen voor onder meer valsheid in geschrifte. De zaken zullen vermoedelijk in het voorjaar voor de rechter komen.

De advocaat van Schaap en Citroen laat weten bekend te zijn met het voornemen van het OM om het bedrijf te vervolgen, maar vindt het „nog te vroeg om er inhoudelijk via de pers op te reageren”.

Eerder dit jaar is horlogehandelaar Mustafa Y. veroordeeld voor het witwassen van een half miljoen euro. Hij kocht zijn horloges in bij de Amsterdamse juweliersketen Gassan.