Ik, gepensioneerd, zat in de lokale lijnbus naast een meisje van een jaar of vijftien, onderweg naar school. Ze was uiteraard druk bezig met haar telefoon, belde daarna met een vriendin en vroeg of ze al wakker was. De bus nam een rotonde. Maar iets onder de bus ging niet goed. Er was een luide knal te horen. De chauffeur stopte en na inspectie besloot hij niet verder te rijden. Waarop het meisje tegen haar vriendin riep: „Ik ga gillen, de bus heeft een error!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl