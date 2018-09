Wilde zwijnenjacht op de Veluwe

Foto Olivier Middendorp

Bij vier wilde zwijnen in de provincie Luxemburg in België is Afrikaanse varkenspest geconstateerd. Als de ziekte overslaat naar Nederland kan dat „een enorme impact hebben”, zei minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) vrijdag na een crisisoverleg met LTO Nederland en de provincies. Deze vorm van varkenspest is nog nooit zo dicht in de buurt van Nederland geweest. Vooral de provincie Brabant is bezorgd, vanwege de grote varkensindrustrie en de hoeveelheid wilde zwijnen daar.

Varkenstransporten uit Oost- en Zuid-Europa worden aan de grens ontsmet. Jagers houden in de gaten of wilde zwijnen de ziekte hebben.

NRC-fotograaf Olivier Middendorp ging de afgelopen maanden mee op zwijnenjacht met Staatsbosbeheer op de Veluwe. Dat gebeurt om de groeiende populatie tegen te gaan: er zijn dagelijks ongelukken met wilde zwijnen en ze veroorzaken veel schade aan gewassen.