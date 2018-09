Tientallen gasexplosies in Massachusetts

In drie buitensteden van Boston in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn donderdag tientallen gasexplosies geweest in huizen. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakten minstens twaalf mensen gewond, meldt persbureau Reuters.

De oorzaak van de explosies is nog niet duidelijk. Het gasbedrijf, Columbia Gas, had die dag werkzaamheden aangekondigd, wat mogelijk tot de explosies heeft geleid. Door de brandweer werd het vermoeden uitgesproken dat er een te hoge druk op de leidingen heeft gestaan.

Het dodelijke slachtoffer, een jongen van achttien jaar, verongelukte doordat een schoorsteen van zijn huis brak en op zijn auto terechtkwam, waar hij in zat.

Donkere straten

Het gaat om de steden Andover, North Andover en Lawrence. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en uit voorzorg is de elektriciteit in verschillende wijken uitgeschakeld, waardoor de straten er ‘s nachts donker bijliggen.

De brandweer heeft op zeker zeventig verschillende incidenten van branden, explosies of het ruiken van gas gereageerd. Het hoofd van de brandweer in Andover verklaarde tegenover Reuters dat de brandweer op sommige plekken was uitgerukt voor een brand om vervolgens verderop in de straat een volgende brand te zien ontstaan.

Volgens de brandweer zullen de problemen nog niet verholpen zijn na vannacht.