Tienduizenden huizen in VS zonder stroom door orkaan Florence

Tienduizenden woningen aan de Amerikaanse oostkust zitten sinds vrijdag zonder stroom, zo schrijft persbureau AP. Duizenden mensen uit de staten North- en South-Carolina zitten in schuilkelders om te ontsnappen aan het noodweer dat samengaat met orkaan Florence. Hoewel deze flink in kracht is afgenomen, worden meerdere staten geteisterd door overstromingen.

Florence bereikte donderdag de Amerikaanse oostkust. Dat heeft tot nu toe geleid tot zware regenval en deze houdt vermoedelijk nog het hele weekend aan. Hoewel de orkaan donderdag in kracht werd afgeschaald - van categorie 4 naar 1 - waarschuwde gouverneur Roy Cooper van North Carolina burgers om vooral niet te denken dat het nu mee zal vallen.

Volgens Cooper gaat het alsnog om een krachtige storm die slachtoffers kan maken. De staat heeft om federale noodhulp gevraagd. Ook buurstaat Virginia lijdt al onder het noodweer, daar zijn vierhonderd mensen geëvacueerd. In totaal zouden bijna twee miljoen mensen in de drie staten een evacuatiewaarschuwing hebben ontvangen, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk zijn vertrokken.

‘Catastrofale overstromingen’

Het National Hurricane Center sprak vrijdagochtend over “catastrofale” overstromingen die de komende dagen worden verwacht. In de kustplaats Atlantic Beach in North-Carolina werd binnen een etmaal al ruim 32 centimeter water gemeten, aldus CNN. De orkaan trekt via de oostelijke staten naar het noorden, maar de schade lijkt in New York tot nu toe mee te vallen.

Weerkanaal The Weather Center laat op een indrukwekkende manier zien hoever het water mogelijk nog zal stijgen.