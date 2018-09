Matcha-mascarpone

Vergeef me mijn beperkte kennis, maar als je mij vraagt naar een Japans dessert, moet ik altijd aan groene thee-ijs denken. Komt door die talloze ervaringen met all-you-can-eat-sushitenten, waar zo’n bolletje ijs vaak het enige is wat nog Japans lijkt, in vergelijking met een bolletje vanille of chocolade. Maar groene thee, en matcha in het bijzonder, is wel erg geschikt voor dessert vanwege de bittere smaak, zeker in combinatie met zoete gerechten zoals mascarpone.

Klop de melk met de matcha door elkaar en probeer zo veel mogelijk klontjes te verbreken, zodat je een glanzend mengsel krijgt, ongeveer zo dik als verf. Roer de vanille erdoor. Voeg vervolgens de mascarpone, crème fraîche, suiker en het snufje zout toe.

Klop alles tot een glad en glanzend mengsel en blijf kloppen zodat het luchtig wordt. In feite maak je een soort slagroom op basis van het vet in de mascarpone. Klop het mengsel tot zachte pieken en schep het in kopjes of glaasjes. Strooi er vlak voor serveren nog wat matcha over.