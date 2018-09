Suriname accepteert alsnog excuses van minister Blok

Het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken accepteert de excuses van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD). Deze bood Blok eind juli aan in een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle nadat hij Suriname een ‘failed state’ had genoemd. Voor de Surinaamse regering schrijft in een verklaring dat de zaak daarmee “de zaak daarmee is afgehandeld”, zo schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Suriname gaat na het aanvaarden van de formele excuses “over tot de orde van de dag”. Afgelopen week bezocht een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken Suriname om namens Blok opnieuw excuses aan te bieden. Die waren in eerste instantie niet geaccepteerd omdat Blok zijn woorden niet had teruggenomen.

De omstreden failed state-uitspraak deed Blok tijdens een besloten bijeenkomst in Den Haag eind juli. Ook stelde hij dat hij geen enkel voorbeeld kon noemen van een “vreedzaam samenlevingsverband”. Daarop ontstond in binnen- en buitenland veel ophef. Suriname eiste dat de minister zijn excuses zou aanbieden en zijn uitspraken zou intrekken.

Ook nam Blok al eerder contact op met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath had de uitspraken tevens veroordeeld en wees erop dat Curaçao een samenleving is waarin diversiteit wordt gevierd.

Motie van wantrouwen

Beelden van Bloks toespraak op de Touch Dutch Base-conferentie tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer kwamen in handen van Zembla. Ambtenaren hadden een toespraak voor de VVD-minister geschreven, maar Blok week daarvan af. Zo vroeg hij het publiek om een voorbeeld van een land te noemen waar etnische groepen vreedzaam samenleven. Daarop opperde een aanwezige ‘Suriname’, waarop de minister lachte. De term ‘failed state’ (mislukte staat) wordt vaak gebruikt om een land aan te duiden waar de overheid haar gezag kwijt is.

Op dezelfde conferentie twijfelde hij ook openlijk aan het integratiemodel: “Diep in onze genen zit dat we een overzichtelijke groep willen hebben en zijn we niet goed in staat een binding aan te gaan met ons onbekende mensen.” Ook die uitspraak zorgde voor commotie.

Begin september moest Blok zich in een zes uur durend debat aan de Kamer verantwoorden. Hij overleefde toen een motie van wantrouwen.