Six meldt weer vondst Rembrandt

Jan Six claimt dat hij wéér een Rembrandt heeft ontdekt. Dat zegt de kunsthandelaar vrijdag in een vraaggesprek met de Volkskrant. In mei presenteerde Six al een onbekend portret van Rembrandt, een fragment van een veel groter schilderij.

Zijn nieuwe vondst is een 103 bij 86 centimeter metend ongesigneerd doek met een Bijbelse scène: ‘Laat de kinderen tot mij komen’. Het zou om een vroege Rembrandt gaan, uit de tijd dat hij zich net in Leiden als zelfstandig schilder vestigde, omstreeks 1628.

Volgens Six is het een Rembrandt omdat een van de figuren op het schilderij een zelfportret van de schilder is, iets wat Rembrandt vaker deed. Ook de moeder van de schilder zou op het doek zijn afgebeeld. Six zegt in het interview dat Rembrandt-autoriteit Ernst van de Wetering het schilderij heeft gezien.

Six ontdekte het schilderij in 2014 op een veiling bij Lempertz in Keulen. Het veilinghuis had het schilderij in een Berlijnse ‘Sozialwohnung’ ontdekt. Het werd aangeboden als ‘Niederländischer Meister Mitte 17. Jahrhundert’, met een richtprijs van 15.000 tot 18.000 euro.

Omdat ook de New Yorkse kunsthandelaar Otto Naumann achter het schilderij aanzat, werd het uiteindelijk verkocht voor ruim anderhalf miljoen euro. Een Britse investeerder kocht het doek op Six’ aanraden. Bij verkoop, zegt Six in het interview, delen ze de winst.

Het schilderij is in de zeventiende eeuw overschilderd. De restauratie is daardoor een gigaklus; millimeter voor millimeter moet de nieuwe verflaag worden weggekrabd. Recent bracht Six het schilderij naar een nieuwe restaurator omdat de samenwerking met de vorige restaurator niet soepel verliep.

Het schilderij zoals dat was afgebeeld in de catalogus van veilinghuis Lempertz uit Keulen. Hier is de mantel van Christus nog rood.

Foto René Gerritsen Op het schilderij was Christus voor de restauratie met rode mantel afgebeeld, door overschilderingen in de 17e eeuw. De restorauteur is halverwege het weer zichtbaar maken van de oorspronkelijke paarse mantel.

Op 1 november 2019 zal het schilderij te zien zijn in De Lakenhal in Leiden, waar dan een tentoonstelling over de jonge Rembrandt is.

Lees ook de reconstructie van de vete over de eerste nieuwe Rembrandt tussen kunsthandelaar Jan Six en collega Sander Bijl.

Six wilde het nieuws pas later bekendmaken. Door aanhoudende geruchten over zijn ontdekking zag hij zich echter gedwongen nu al naar buiten te treden. De Volkskrant meldt dat ook de publicatie in NRC over Six’ mogelijke bedrog bij de aankoop van zijn vorige ontdekking een rol heeft gespeeld om zijn nieuwe ontdekking vrijdag al bekend te maken.