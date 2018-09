Schade afhandelen: wel of niet zelf doen?

In deze rubriek wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl

Tijdens de enorme hoosbuien van vorige week is menig kelder ondergelopen en menig toilet overstroomd – met alle gevolgen van dien. Typisch zo’n moment waarop je je als huiseigenaar zuchtend afvraagt wie deze schade gaat betalen én wie de boel gaat regelen.

De eerste stap is natuurlijk nagaan of je verzekerd bent via een inboedel- of opstalverzekering. Vooral eigenaren van een koopappartement beseffen niet altijd dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) meestal een opstalpolis heeft afgesloten, bedoeld voor alles wat vastzit in of aan het huis en niet op te pakken is (denk aan: een lift, een inbouwkoelkast, een vastgelijmde vloer).

Ben je verzekerd, dan rest de vraag of je zelf een klusjesman mag of moet regelen of dat de verzekeraar dat doet. Per verzekeraar en per polis verschilt het hoeveel keuzevrijheid je als huiseigenaar hebt. Zeker bij budgetpolissen kan die beperkt zijn. Verzekeraars werken steeds vaker met vaste bedrijven en vakmensen voor schadeherstel.

Vrijheid

Meestal hebben verzekerden ook nog altijd de vrijheid om zelf een klusjesman te kiezen, maar bijvoorbeeld Aegon zegt „wel sterk erop aan te sturen dat verzekerden gebruikmaken van deze service en niet zelf iemand inhuren”. Zo beperkt de verzekeraar de kosten: door prijsafspraken te maken met specifieke partijen en omdat frauderen lastiger is.

De Vereniging Eigen Huis hoort geen klachten van huiseigenaren over deze handelswijze. Het heeft natuurlijk voordelen: het scheelt tijd, moeite en gedoe moet declaraties. Ook is er minder risico op broddelwerk: de verzekeraar heeft ook geen zin in vervolgschade.

Loopt de opstalpolis via de VvE, dan kan in de voorwaarden staan dat huiseigenaren niet zelf een klusbedrijf mogen inhuren (behalve bij acute nood, zoals na een brand). Houd je je daar niet aan, dan mag je de rekening niet of maar deels declareren. Grotere VvE’s hebben vaak een beheerder die dit soort zaken regelt.

Volgens onderhoudsbedrijf MainPlus, dat contracten heeft met onder meer verzekeraars en woningcorporaties, kiezen verzekerden steeds vaker voor de optie de verzekeraar de schade te laten regelen. Zo hebben ze ook minder last van wachttijden van (overbezette) elektriciens en loodgieters.

Abonnementen en klussers

Wie wil, kan ook zelf een abonnement afsluiten voor veelvoorkomende schades zoals lekkages en verstoppingen, via de aparte reparatiedienst van MainPlus: Lex Woont. Maar de hoge abonnementskosten (315,35 euro in het eerste jaar, daarna 275,40 euro per jaar) zal lang niet iedereen eruit halen. Bovendien kan het dubbelen met je opstal- of inboedelpolis.

Weet ook dat zo’n abonnement niet alles dekt. Sommige omschrijvingen van gedekte schade zijn bij MainPlus erg vaag. Onder ‘daken, wanden en gevels’ staat bijvoorbeeld: „Na storm enkele dakpannen terugleggen of vervangen – bij een eengezinswoning.” Betekent dit dat twintig kapot gevallen dakpannen ook onder de dekking vallen, of alleen de eerste vier?

Dekt je verzekeraar de schade niet of houd je liever zelf de regie? Via platforms als werkspot.nl vind je gemakkelijk een geschikte klusser. Check wel of iemand lid is van brancheorganisatie VLOK of Bouwgarant. Als een klusser spoorloos verdwijnt of failliet gaat, krijg je zonder extra kosten een nieuwe klusser. En als je ontevreden bent over de gedane arbeid, kun je bindende arbitrage aanvragen.