Presidentiële souvenirs: het Élysée is een merk geworden

Veel fans heeft Emmanuel Macron in Frankrijk volgens de opiniepeilingen niet meer over. Maar wie de Franse president toch graag op posterformaat aan de muur wil, kan nu terecht bij een speciale door het Élysée geopende online winkel met souvenirs. De winkel met merchandise moet volgens de site „een nieuwe jeugd” inluiden voor het driehonderd jaar oude Parijse stadspaleis: de opbrengsten gaan naar de renovatie. Op boutique.elysee.fr is het officiële portret van Macron niet alleen als poster (9,90 euro) te krijgen, maar ook afgebeeld op een koffiemok (24,90 euro). Er zijn schoudertasjes, pennen en horloges met het logo van het Élysée. T-shirts met de tekst président of première dame en zelfs met het door Macron ooit in een tv-interview gebruikte archaïsche woord croquignolesque, dat zoiets als ‘ridicuul’ of ‘absurd’ betekent. Alle producten zijn door Franse producenten gemaakt: het horloge is van Lip, de t-shirts zijn van het merk Le Slip Français en de chocolaatjes van Pierre Hermé. Vanaf volgend jaar kunnen die bedrijven met een speciale licentie ook rechtstreeks de Élysée-producten verkopen.

Al jaren klagen Franse presidenten en hun medewerkers over achterstallig onderhoud van het presidentieel paleis, maar een grote verbouwing werd steeds uitgesteld. Die is deze zomer onder Macron begonnen. Gemiddeld 12 procent van de opbrengst van de winkel gaat naar de verbouwing, laat het Élysée weten.