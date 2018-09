Politie overmeestert 16-jarige die schoten loste op Roermondse school

Een 16-jarige leerling heeft vrijdagochtend op zijn school, zowel in als buiten het gebouw, meerdere schoten gelost. Niemand raakte gewond. De jongen is opgepakt. Hij bleek meerdere wapens bij zich te hebben.

De jongen kwam rond half tien ‘s ochtends naar school met een bijl en een vuurwapen, zegt de politie. Het lijkt erop dat hij ruzie had met een medeleerling. Bij zijn aanhouding bleek de jongen naast de bijl en het vuurwapen nog meer wapens te hebben. De leerling is “binnen een paar minuten” na de melding overmeesterd, zegt de politie. Waar de ruzie over ging, is nog onduidelijk.

Het schietincident was op Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg. Op die school wordt zorg verleend en speciaal onderwijs gegeven. De jongen kon volgens de politie worden aangehouden dankzij de hulp van een aantal leraren, die probeerden met hem in gesprek te blijven. Een getuige zegt tegen tv-zender 1Limburg dat de jongen een wapen richtte op werknemers van het KEC. De politie heeft dat nog niet bevestigd.

Wat voor wapens de jongen precies bij zich had, is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat hij heeft geschoten met een luchtbuks. De politie onderzoekt een aantal patroonhulzen die zijn gevonden. Verdere details over de verdachte heeft de politie, in het belang van het onderzoek en om de privacy van de jongen te beschermen, niet bekendgemaakt.

