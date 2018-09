Noord- en Zuid-Korea openen eerste verbindingsbureau ooit

Noord- en Zuid-Korea hebben vrijdag een verbindingsbureau geopend aan de grens. Op de locatie in het grensplaatsje Kaesong staan de twee landen 24 uur per dag met elkaar in contact. Het is de eerste vergaderruimte tussen het noorden en het zuiden sinds Korea werd verdeeld na de Tweede Wereldoorlog.

Tot nu toe communiceerden Pyongyang en Seoul telefonisch, via fax of andere kanalen. Dergelijk overleg werd herhaaldelijk opgeschort wanneer de spanningen opliepen. Nu hebben Noord- en Zuid-Korea elk een team van zo’n twintig ambtenaren gestationeerd in eenzelfde gebouw waar ze het hele jaar door wanneer nodig kunnen overleggen. De delegaties worden geleid door onderministers van beide landen, die wekelijks zullen vergaderen.

Tijdens de openingsceremonie waren zo’n vijftig vertegenwoordigers van beide landen aanwezig, schrijft persbureau Yonhap. De Zuid-Koreaanse minister van Eenwording, Cho Myoung-gyon, kondigde “een nieuw tijdperk van vrede” aan.

Het verbindingsbureau is al langer in de maak, maar de ontwikkeling werd voorlopig stilgelegd in 2016. Noord-Korea deed dat jaar meerdere testen met langeafstandraketten.

Derde top Kim en Moon

Het is een volgende stap in de verbeterde relaties tussen beide landen. Volgende week houden de Zuid-Koreaanse president Moon Jean-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een top in Pyongyang. De twee zullen dan verder praten over de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland.

De onderhandelingen tussen Pyongyang en Washington over Noord-Korea’s kernwapenprogramma lopen vooralsnog moeizaam. VN-experts concludeerden dat Pyongyang helemaal niet gestopt is met zijn nucleaire programma, zoals eerder vaag beloofd werd.

President Trump liet onlangs zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo een bezoek aan Pyongyang afzeggen omdat er niet genoeg vooruitgang werd geboekt. Wel maakte het Witte Huis deze week bekend dat een tweede ontmoeting tussen Trump en Kim in zicht is.